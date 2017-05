A 25 ans et après deux saisons passées à l’OGC Nice, Jean-Michaël Seri s’apprête à faire ses valises pour rejoindre une formation plus huppée. Annoncé dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, le milieu de terrain semble avoir un penchant pour les Blaugranas.

Une chose est sûre, le joueur sera au cœur d’une intense bataille entre Parisiens et Catalans. RMC indique en effet que des rendez-vous sont prévus la semaine prochaine entre l’entourage du joueur et les deux courtisans.