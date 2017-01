La vente du club lillois entre dans son ultime phase. Demain, Gérard Lopez et le président Michel Seydoux se présenteront devant les médias afin d’officialiser un peu plus la chose. Dans un entretien accordé au Figaro, celui qui vivra demain soir son dernier match en tant que patron du LOSC a évoqué l’avenir de l’écurie nordiste.

Michel Seydoux a notamment fait un point sur la piste Marcelo Bielsa : « C’est vraiment des choix que je laisse au suivant. J’ai compris depuis longtemps qu’il y avait une relation forte entre Gérard Lopez et Marcelo Bielsa. Ce n’est pas une utopie. J’ai des informations et, si j’en avais des précises, je ne vous les donnerais pas (sourire) ; malheureusement, ce n’est plus mon sujet ».