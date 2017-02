Gabriel Jesus s’est illustré cet après-midi face à Swansea en marquant un doublé. Après un gros match face à West Ham en milieu de semaine dernière, le Brésilien est l’un des gros espoirs internationaux. Il a décidé de commencer en Europe à Manchester City alors qu’il était convoité par de nombreux grands clubs européens. Arrivé cet hiver en Angleterre, le joueur de 19 ans a dévoilé les raisons de son choix dans des propos relayés par Sky Sports.

« Tout le monde qui a pris part à mon transfert l’a fait parfaitement et la décision a été prise quand j’ai reçu un appel de Guardiola. Il était le seul responsable qui m’appelait, et j’étais très heureux. J’ai toujours regardé la Premier League et suivi Manchester City, j’ai été très heureux et satisfait de mettre sur cette chemise, qui a un gros poids, et aussi de réaliser un rêve de jouer en Europe. »