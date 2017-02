Blessé à l’aine, puis au genou, Vincent Kompany (30 ans), qui est le patron de la défense de Manchester City depuis 2008, suscite de plus en plus d’inquiétude. Cette saison il n’a pu jouer que trois rencontres de Premier League sous les ordres de son nouvel entraîneur Pep Guardiola. Mais l’ancien joueur des Mauves d’Anderlecht ne désespère pas.

« Je veux rester fit , mais aussi continuer à m’améliorer. (…) Peu de gens savent combien d’heures j’ai passées à travailler à chaque retour. C’est seulement quand on me revoit à l’entraînement qu’on réalise : « Il court toujours bien, il est toujours mobile et fort ». Les gens ne se rendent pas compte qu’il faut se battre chaque jour quand on est blessé. C’est ce que je fais et cela m’offre une chance de revenir dans l’équipe, d’aider à la rendre plus forte, même s’il s’agit déjà d’une des meilleures d’Europe. J’y suis et je veux y rester aussi longtemps que possible » a confié Vincent Kompany au site officiel de Manchester City.