Après avoir dépensé ses dernières années 53M€ pour Mangala, 45M€ pour Otamendi et 56M€ pour Stones, Manchester City souhaiterait encore se renforcer en défense centrale. Selon The Independent, Pep Guardiola aurait coché le nom de Lucas Hernandez (20 ans) pour l’été prochain. Pourtant placé numéro quatre dans la hiérarchie de la défense de l’Atletico Madrid (derrière Godin, Savic et Gimenez), l’international espoir français plairait beaucoup à l’ancien entraîneur du FC Barcelone.

Arrivé à l’âge de 12 ans, en 2007, dans le club madrilène, Hernandez pourrait donc rejoindre la Premier League dès l’année prochaine pour environ 23M€. L’été dernier le choix numéro un de City était à la base Leonardo Bonucci avant que l’international italien ne préfère finalement rester à la Juve.Les Citizens seraient également sur les pistes d’un international allemand et d’un défenseur de Southampton.