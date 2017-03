Manchester United a perdu des points ce samedi à Old Trafford contre Bornemouth (1-1) et un joueur des Red Devils a particulièrement été en dessous de son niveau habituel : Zlatan Ibrahimovic. L’ancien parisien a raté un penalty (arrêté par Boruc) et s’est fait particulièrement bouger dans son duel avec Tyrone Mings. Le défenseur anglais de 24 ans ne s’est en effet pas laissé impressionner par le géant suédois. Il faut dire que sur un point de vue gabarit, Mings n’a rien à envier à Zlatan (les deux joueurs font 1m95).

En première mi-temps, après avoir écrasé, volontairement ou non, le visage de Zlatan Ibrahimovic, Tyrone Mings a reçu un violent coup de coude de la part de ce dernier. Les deux joueurs s’en sont sortis sans le moindre carton après ce double accident. Selon le Daily Mail Ibra s’est lui défendu d’avoir volontairement mis le coude dans le visage de son adversaire : « je saute, je me protège, je saute très haut, il saute sur moi, alors que je pense qu’il saute en arrière moi je saute tout droit et malheureusement il saute dans mon coude ». Une explication qui a sûrement pour but de convaincre la commission de discipline anglaise de ne pas le punir pour cette action.