Alors que la dernière titularisation de l’ailier anglais de 31 ans remonte à novembre dernier contre Swansea, Ashley Young est désespéré par son temps de jeu et souhaite partir cet hiver. Alors que des clubs de première division chinoise sont intéressés, Shandong Luneng notamment, le joueur privilégierait un prêt dans un autre club de Premier League selon le Daily Mail.

Arrivé pour 18 millions d’euros en juillet 2011 en provenance d’Aston Villa, il n’a pour l’instant joué que 235 minutes en Premier League cette saison. West Ham, West Brom, Watford, Crystal Palace et Swansea seraient intéréssés par son arrivée cette hiver. Cependant José Mourinho aimerait le conserver pour les matchs d’Europa League et de FA Cup et avait précédemment annoncé que seul le gardien remplaçant Sam Johnstone pourrait partir cet hiver. Les Red Devils vont en tout cas devoir être meilleurs lors de cette seconde partie de saison s’ils ne veulent pas perdre 25% de leur salaire !