Troisième meilleur buteur de Premier League avec 15 buts, Zlatan Ibrahimovic est une pièce maîtresse de Manchester United sur le terrain cette saison. Et dans un entretien accordé au site officiel des Red Devils, le buteur suédois s’est exprimé sur la situation de son coéquipier Anthony Martial, mis de côté par José Mourinho depuis plusieurs semaines, et auteur d’une belle performance ce week-end face à Watford (2-0, 25e journée de Premier League) avec un but inscrit et une passe décisive délivrée.

« Quand il joue, il joue bien. Ce n’est pas un gars qui parle beaucoup. Il est calme et très professionnel. Il essaie toujours de faire de son mieux, il s’entraîne dur et cela paie, comme lors de ce match. Je pense que cela dépend de chaque individu, de son genre de personne et de son approche. Cela est différent chez chacun. Il ne vient pas la tête basse. Il s’entraîne dur, il dépense beaucoup d’énergie et il veut jouer, ce qui est normal. Quand il est à côté de moi au petit-déjeuner ou quand je le croise, on discute. Je pense que tout le monde parle avec tout le monde. Il n’est pas nécessaire de lui remonter le moral ; il y a une bonne ambiance et les gars sont tous de bons gars, très professionnels », a expliqué Ibrahimovic.