Alors que Mathieu Bodmer a résilié son contrat à l’OGC Nice, il est revenu sur cette décision dans les colonnes du média local Nice-Matin. Cadre du vestiaire niçois (il était capitaine des Rouge-et-Noir lorsqu’il était titulaire), il aurait préféré finir cette saison exceptionnelle avec le club azuréen. Mais vu son âge (34 ans) et n’ayant pas les garanties d’avoir du temps de jeu, il a préféré partir pour s’inscrire dans un autre projet dans lequel il aurait plus sa chance. En effet, éliminé de toutes les coupes (Ligue Europa, Coupe de la Ligue, Coupe de France) et jouant les premières places en championnat (Nice est leader de L1), Lucien Favre devrait moins faire tourner son effectif qu’en début de saison.

« J’ai discuté avec le président, il m’a annoncé que le coach ne comptait pas trop sur moi pour la deuxième partie de saison. Résilier mon contrat était la bonne décision à prendre pour tout le monde étant donné que j’avais encore envie de jouer de mon côté. (…) J’ai le regret de ne pas avoir fini cette saison. (…) J’espère que Nice se qualifiera pour la Ligue des Champions (…) ce sera compliqué, mais je sais qu’ils ont les qualités pour aller au bout.(…) Depuis mon époque à Caen (2000-2003 chez les pros NDLR), je n’avais pas vécu aussi bien dans le vestiaire. Je n’avais jamais été aussi bien en harmonie dans un groupe. » Et concernant des contacts avec d’autres clubs ? « J’ai eu quelques retours positifs de certains clubs. J’ai reçu quelques offres. Je choisirai tranquillement ma future destination. (…) On m’a posé la question d’un éventuel arrêt de carrière, il n’en est absolument pas question. (…) J’ai envie de m’inscrire dans une durée assez longue dans une nouvelle aventure ». Un temps courtisé par Caen, Mathieu Bodmer ne rejoindra probablement pas son club formateur.. Selon les informations de France Football, il pourrait prendre la direction de Brest, leader de Ligue 2.