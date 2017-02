Critiqué depuis quelques semaines, Mario Balotelli est actuellement en méforme avec l’OGC Nice. Des spécialistes remettent en question le rôle de l’international italien dans le collectif niçois. Lucien Favre, son entraîneur l’a d’ailleurs relayé sur le banc pour la première fois de la saison pour un match de championnat à domicile contre Saint-Etienne, lors de la 24e journée de Ligue 1. Dans une interview accordée à France Football, Sonny Anderson a tenu à défendre Balotelli. S’il analyse que le style de l’ancien Milanais ne colle pas forcément à celui de Lucien Favre, le consultant de beIN Sport analyse « c’est le but qui va valider ou pas votre match, rien d’autre. On ne doit pas juger Balotelli sur les kilomètres parcourus. »

L’ancien attaquant de l’OL ou du FC Barcelone décrypte aussi l’influence positive de l’Italien sur ses coéquipiers : « quand je suis arrivé à Lyon, le président Aulas m’avait fait venir pour faire franchir un palier à l’OL, conquérir enfin des titres. Balotelli débarque à Nice alors que tout le monde pensait que ce serait plus compliqué que l’an dernier pour cette équipe-là. Et elle joue le titre. Ce n’est pas un hasard. Les joueurs autour de lui ont tous élevé leur niveau pour être dignes de ce que Balotelli a connu avant. Ils sont tous plus exigeants avec eux-mêmes, à l’entraînement et en match. Un peu comme les Parisiens avec Zlatan, ils se sentaient tous dans l’obligation d’être dignes de lui. C’est aussi ça, l’effet Balotelli. »