Gardien numéro un des Girondins de Bordeaux depuis huit ans, Cédric Carrasso avait indiqué au Canal Football Club qu’il attendait un signe de son club concernant son avenir. Libre de tout contrat en juin prochain, l’ancien Marseillais avait envie de poursuivre l’aventure sur les bords de la Garonne. Mais dans un communiqué publié sur le site officiel des Girondins, les dirigeants bordelais viennent d’annoncer que le joueur ne sera pas prolongé.

« Ce soir, Cédric Carrasso a été reçu par la direction du Football Club des Girondins de Bordeaux qui lui a indiqué que son contrat ne serait pas renouvelé pour la saison prochaine. Lors de la 38ème et dernière journée de championnat à Lorient, Cédric Carrasso aura l’occasion de disputer son 313ème match sous les couleurs marine et blanc.Cédric Carrasso aura marqué huit années d’histoire du FC Girondins de Bordeaux par ses performances, sa régularité et son professionnalisme. » Une page se tourne chez les Girondins.