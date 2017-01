Dernier de Premier League, Hull City totalise 3 victoires, 4 nuls et surtout 17 défaites. Une situation compliquée pour les Tigers qui ont décidé de se séparer de l’entraîneur Mike Phelan.

Pour le remplacer, Hull City a annoncé la venue de Marco Silva, en tant que nouvel entraîneur. Il a signé jusqu’à la fin de la saison.

| We are delighted to announce Marco Silva as our new Head Coach. More details to follow shortly #WelcomeMarco#BemvindoMarco pic.twitter.com/3LJlaoHvfg

— Hull City (@HullCity) 5 janvier 2017