C’était soirée de gala à Turin ce lundi pour tous les salariés de la Juventus. Et pour cause, la Vieille Dame a décidé de changer son logo. Fini le taureau (emblème de la ville) blanc sur fond noir avec sa couronne, place à un écusson très différent.

On peut dire qu’il se veut ultra moderne mais les nostalgiques risquent de ne pas apprécier. Ce nouveau logo conserve les couleurs du club, le noir et le blanc mais les motifs historiques disparaissent complètement au profit de deux bandes blanches qui forment la lettre "J", le tout sur un fond noir.

Agnelli : "This new logo is a symbol of the Juventus way of living." #2beJUVENTUS pic.twitter.com/x5B3fapqGJ

— JuventusFC (@juventusfcen) 16 janvier 2017