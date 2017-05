En fin de contrat avec le FC Séville, Benoît Trémoulinas ne prolongera pas l’aventure dans le club espagnol qu’il avait rejoint en août 2014. Le Réunionnais de 31 ans sera donc libre de s’engager où bon lui semble cet été. Blessé au genou, il n’a joué aucun match en Liga cette saison. Il a tenu à remercier le club au moment de faire ses adieux dans un communiqué publié sur le site internet des Andalous.

« Cette troisième année au club a été difficile à cause de ma blessure au genou, mais ne jamais oublier mes deux premières saisons avec nos deux titres de la Ligue Europa. J’ai découvert ici à Séville une ville exceptionnelle avec un stade et les fans incroyables (...). Je tiens à remercier le club, tous les gens qui travaillent là-dessus et m’a toujours soutenu dans les bons et les mauvais moments », a écrit Trémoulinas sur le site internet du FC Séville.