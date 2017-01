Alors que l’Olympique Lyonnais cherche activement un nouvel attaquant, Maxwel Cornet (20 ans), lui, reste de marbre, concentré sur ses entraînements et ses performances en matches, comme il l’a affirmé ce vendredi midi en conférence de presse au OL Groupama Training Center. « Je ne gamberge pas, je n’écoute pas les on-dit, les à-côtés. Le plus important, c’est le terrain, les entraînements. Je me concentre chaque jour pour répondre aux attentes du staff », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Je n’ai pas été aussi décisif que je l’espérais en première partie de saison. Mais là, j‘ai marqué (contre Montpellier en Coupe de France), je sais que ça va repartir de l’avant. Ce sont des périodes, l’important, c’est de travailler et être décisif, c’est ce dont a besoin l’équipe. Les statistiques sont importantes pour un attaquant, le plus important, c’est de démontrer au quotidien que le coach peut compter sur moi. Quand le coach fait appel à nous, il faut répondre présent », a-t-il lâché. Une mise au point des plus claires.