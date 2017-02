Après la déroute lyonnaise lors du derby hier soir face à Saint-Étienne (2-0), les supporters lyonnais étaient complètement dépités de voir leurs joueurs passer à côté de ce grand rendez-vous, d’autant plus que vers la fin du match, les Rhodaniens sont tombés dans le ridicule avec 2 expulsions en 3 minutes. Maxime Gonalons, le capitaine lyonnais, s’est exprimé suite à ce faux pas et comprend le mécontentement des supporters.

« C’est normal. Ils ont le droit d’exprimer ce qu’ils ressentent même si c’est nous, les acteurs, les premiers touchés. Encore une fois, il faut assumer et être un peu plus matures. Ce qui me gêne, c’est de finir à neuf, de péter les plombs comme ça alors que le match était quasiment terminé. Forcément, c’est dommageable (…) On n’est pas largué au classement même si on est conscient qu’aujourd’hui, le podium est de plus en plus difficile à aller chercher. »