C’est le grand choc de cette 21e journée de Ligue 1. Au Parc OL, Lyon reçoit l’un de ses meilleurs ennemis, l’OM. Les deux équipes sont à la traîne sur le trio de tête et n’auront qu’un seul objectif, la victoire. La rencontre est aussi très attendue car Sanson est arrivé à Marseille, et Depay à Lyon cette semaine.

Pour les compositions de départ, Bruno Genesio commence par un 4-2-3-1 avec sa nouvelle recrue qui démarre sur le banc. Surprise, Mammana est titulaire avec au milieu Tolisso et Gonalons. Fekir est aligné en 10 derrière Lacazette, avec Cornet et Valbuena sur les côtés. Rudi Garcia aligne Sanson au milieu, Doria en latéral gauche. Le trio offensif est composé de Thauvin, Sarr et Gomis.

Les compositions :

Lyon : Lopes - Rafael, Mapou, Mammana, Morel - Gonalons, Tolisso - Cornet, Fekir, Valbuena - Lacazette.

Marseille : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Doria - Zambo-Anguissa, Lopez, Sanson - Thauvin, Gomis, Sarr.