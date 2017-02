Beaucoup raillé en début de saison, Hiroki Sakai fait son trou sur le flanc droit de la défense de l’Olympique de Marseille. Ce mardi, en conférence de presse, Rudi Garcia a loué les qualités et la progression de son joueur.

« Hiroki est un très bon latéral droit, il a de grandes capacités offensives, sur la communication il travaille, il progresse défensivement. Je pense qu’avec une communication plus importante, on aurait vu Hiroki Sakai au marquage sur Thiago Silva. Non c’est bien Hiroki. C’est au joueur expérimenté de corriger le marquage pas à lui. Il va progresser et encore faire de belles choses. C’est un latéral très important pour l’OM et au niveau de l’OM. On parle en Anglais lui et moi. Il répond à ce qu’on attend de lui », a expliqué le technicien français.