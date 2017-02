L’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois incliné en déplacement dimanche soir sur la pelouse du FC Nantes (3-2, 25e journée de Ligue 1). Un scénario récurrent pour les Olympiens cette saison. Une situation qui irrite au plus haut point le défenseur central des Ciel-et-Blanc Rod Fanni (35 ans), très remonté en zone mixte.

« On est naïfs. On savait que ça allait se passer comme ça. Jouer, c’est très bien, on aime ça, mais sur ce match, il fallait mettre de la profondeur. On a été trop stéréotypés en première mi-temps, ça leur a permis de nous poser des problèmes. On était préparés pour cela. On s’est mis en danger tout seul et on a raté la première période. J’espère qu’on va se servir de ça. Il faut comprendre les choses. On a beaucoup de qualités mais il faut respecter le jeu. Je suis en colère, j’essaie de me tempérer. On fait beaucoup d’efforts, on travaille beaucoup à l’entraînement, on se donne du mal mais on s’oublie dans le jeu », a-t-il regretté. Le coup de gueule du vétéran sera-t-il salvateur ?