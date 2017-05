Le Paris Saint-Germain bouclera sa saison face à Angers en finale de Coupe de France, le 27 mai prochain au stade de France. Décriés par certains, les hommes d’Unai Emery se défendent d’avoir fait une mauvaise saison. Sur PSG.fr, Serge Aurier a fait un bilan de la saison Rouge-et-Bleu.

« Notre objectif principal, le titre de champion de France, nous a échappé. Certains disent que la saison est mauvaise. Personnellement, je ne le pense pas. On a encore un titre à aller chercher, la Coupe de France. Si nous y parvenons, nous aurons remporté trois trophées nationaux sur quatre. Ce n’est pas mauvais ! On n‘a pas réussi à aller chercher le titre de champion. Après, dans l’histoire, cela est déjà arrivé à beaucoup de grandes équipes. Cela doit nous servir de leçon pour la suite. On a hâte d’être à la saison prochaine pour reconquérir ce titre et le fêter comme il se doit, » a confié le latéral droit.