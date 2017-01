Alors que Jean-Kévin Augustin a fait savoir qu’il ne souhaitait pas partir du PSG cet hiver (Téléfoot), son entraîneur Unai Emery et Patrick Kluivert, directeur du football au club, l’ont rencontré dimanche dernier au cours d’une réunion. Selon Unai Emery, interrogé en conférence de presse, la position actuelle de l’équipe dirigeante du club serait de le prêter pour qu’il obtienne plus de temps jeu dans une équipe de l’élite. Augustin n’a en effet été titularisé qu’une seule fois cette saison (pour dix apparitions au total).

« J’ai parlé avec tous les joueurs pour les prochaines échéances du club. Dimanche nous avons fait une réunion avec Patrick Kluivert et Augustin. On a discuté avec lui pour voir ce qui pouvait être meilleur pour lui et le club. Je pense que le mieux pour lui est qu’il joue, qu’il acquiert de l’expérience et montre ses qualités. Pour l’instant, il s’entraîne avec nous et joue avec la CFA. Il est le futur du PSG. Comme Rabiot qui a eu la chance de jouer beaucoup avec Toulouse avant de revenir et grandir ici. Être prêté, c’est la bonne décision pour lui et le club car ici il n’a pas tout le temps de jeu dont il a besoin. »