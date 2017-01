« Quand on met les gens de côté, forcément ils s’éloignent. » Ce petit message de Jean-Kévin Augustin a mis les réseaux sociaux en alerte ce lundi soir. Les mots de l’attaquant du Paris SG laissaient présager un possible départ d’ici la fin du mercato. Une donne que l’intéressé a tenu à démentir sur son compte Twitter.

« Il ne faut pas mal interpréter une citation qui parle juste du constat que je suis éloigné de l’équipe première en retrouvant la CFA. Mon respect pour le club reste intact. Je l’ai toujours démontré dans mes déclarations et mon attitude avec les supporters. Et aussi dans mes relations au quotidien avec mes coéquipiers, le staff et toutes les personnes impliquées qui le savent bien. Merci quand même pour tous les messages de soutien. Et désolé si on s’est mal compris », a-t-il lancé. C’est dit.