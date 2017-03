Annoncé comme l’un des prétendants pour reprendre les rênes du FC Barcelone la saison prochaine, Laurent Blanc affole les médias locaux en passant quelque jours de vacances à Getxo dans le Pays Basque espagnol.

Depuis que Luis Enrique a annoncé qu’il n’entraînera plus le club catalan en 2017/2018, son contrat se terminant en juin prochain, les rumeurs sur le possible nom du futur tacticien blaugrana affluent en nombre. Si Ernesto Valverde (Bilbao) et Jorge Sampaoli (Séville) semblent être favoris, la présence de l’ancien entraîneur du PSG en Espagne ne serait pas un hasard selon Marca. Les dirigeants basques, qui pourraient donc voir Valverde filer au Barça, pourraient profiter de cette occasion pour commencer à négocier avec Laurent Blanc…