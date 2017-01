Avec seulement 3 petites apparitions en Premier League cette saison et 17 la saison dernière, on ne peut pas dire que Fabian Delph (27 ans) soit un taulier de l’effectif de Manchester City. Pourtant les Citizens l’avaient recruté pour près de 11 millions d’euros en 2015 alors qu’il évoluait à Aston Villa. Si son temps de jeu ne devrait pas augmenter lors de la seconde partie de saison, l’international anglais (9 sélections) n’est pas intéressé par un départ.

C’est ce qu’il explique dans The Mirror : « C’est un peu les montagnes russes depuis que je suis ici, je n’arrive pas trop à aller de l’avant. Mais je suis aujourd’hui remis de mes blessures et je me sens vraiment bien. Je suis très heureux ici. (…) Comme je suis en forme, je pense pouvoir gratter de plus en plus de temps de jeu pour aider mes coéquipiers à gagner des titres. Je travaille avec les meilleurs joueurs du monde, avec un excellent staff et de grands dirigeants. Je suis vraiment très heureux d’être ici. » Alors que Newcastle (Championship) était intéressé par un prêt de Delph cet hiver, ce dernier préférerait s’asseoir sur le banc du Etihad Stadium pour six mois supplémentaires.