Anwar El Ghazi (21 ans) va rejoindre le LOSC dans les prochaines heures. Cela ne fait plus guère de doute puisque Sky Sports Italia annonce que le joueur est en train de passer sa visite médicale.

Le milieu offensif va être transféré de l’Ajax Amsterdam à Lille contre une somme estimée entre 7 et 8 M€. Il va signer un contrat de 4 ans et demi et touchera un salaire annuel de 1,5 M€.