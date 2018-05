Affiche de cette 34e journée de Bundesliga, le duel entre Hoffenheim (4e) et le Borussia Dortmund (3e) s’avérait crucial pour les deux derniers billets qualificatifs en Ligue des Champions. Car en plus de s’affronter, les deux équipes se livraient une lutte à distance avec le Bayer Leverkusen (5e) qui recevait Hanovre. En bas de tableau, les enjeux étaient nombreux puisque Fribourg avait l’occasion de définitivement valider son maintien contre Augsbourg tandis que Wolfsburg devait prendre le meilleur contre Cologne pour éviter la descente. Jamais relégué dans son histoire, Hambourg se retrouvait plus que jamais dos au mur. Pour se sauver, le Dino devait absolument s’imposer contre le Borussia Mönchengladbach et attendre des faux pas de ses concurrents directs.

Dans une Rhein-Neckar-Arena remplie à bloc, Hoffenheim pouvait se qualifier pour la première fois de son histoire en phase de poules de la Ligue des Champions. Pour cela, le calcul est simple, un succès avec deux buts d’écart contre Dortmund permettait de valider officiellement une présence dans la plus prestigieuse des Coupes pour les hommes de Julian Nagelsmann. Sinon, il faudra surveiller les performances du Bayer Leverkusen. Tout démarrer sous les meilleurs auspices pour le TSG qui ouvrait le score peu avant la demi-heure de jeu par l’intermédiaire d’Andrej Kramarić (1-0, 27e). Dominateurs, les Bleus mettaient le Borussia Dortmund en difficulté. Toutefois, les Marsupiaux n’abandonnaient pas. Souvent blessé cette saison, Marco Reus endossait le costume de sauveur et égalisait (1-1, 58e). Hoffenheim ne doutait pas pour autant et reprenait l’avantage par l’intermédiaire d’Ádám Szalai (2-1, 63e). Le Tchèque Pavel Kadeřábek (3-1, 74e) finissait le travail et permettait à Hoffenheim de se qualifier pour la Ligue des Champions.

Première relégation pour Hambourg

Le Borussia Dortmund mettait de son côté son destin entre les mains du Bayer Leverkusen. Les coéquipiers de Lars Bender devaient absolument s’imposer par cinq buts ou plus contre Hanovre pour doubler le BVB. Une mission difficile sauf pour Lucas Alario. L’Argentin ouvrait très rapidement le score d’une frappe limpide dans la lucarne (1-0, 3e). Dans une grande forme, il inscrivait même un doublé dans la foulée (2-0, 18e). La remontée semblait en bonne voie, d’autant plus que Julian Brandt trouvait lui aussi le chemin des filets (3-0, 55e). En plus , Hanovre réduisait le score en fin de match par l’intermédiaire de Niclas Füllkrug (3-1, 90e +1) et Martin Harnik (3-2, 90e +4). Leverkusen ne parvenait pas à dépasser Dortmund et les coéquipiers de Marco Reus obtenaient le dernier ticket pour la Ligue des Champions. En bas de tableau, Fribourg a assuré son maintien grâce à un succès contre Augsbourg (2-0).

La place de barragiste se jouait entre Wolfsburg et Hambourg. Malgré une réduction à dix en fin de match, le HSV s’imposait contre le Borussia Mönchengladbach (2-1). Une victoire pas suffisante puisque les Loups de Wolfsburg s’imposaient avec la manière contre Cologne et s’offraient la possibilité de défendre leur place dans l’élite contre l’Holstein Kiel (3e de Bundesliga.2). Dans les autres rencontres, le Bayern Munich s’est lourdement incliné contre Stuttgart (4-1). Malgré un pion de Corentin Tolisso, les Bavarois sont complètement passés à travers la rencontre. Le VfB sera en Ligue Europa en cas de victoire du Bayern contre Francfort en Coupe d’Allemagne. Le RB Leipzig a fait dérailler le Hertha Berlin avec un but de Dayot Upamecano et un doublé de Jean-Kevin Augstin. Le Werder Brême a battu Mayence (2-1) et Schalke 04 s’est offert un succès contre l’Eintracht Francfort.

Classement de la Bundesliga

Les matches de l’après-midi :

Hambourg 2-1 Borussia Mönchengladbach : Aaron Hunt (11e) et Lewis Holtby (63e) pour Hambourg ; Josip Drmić (28e) pour Gladbach

Fribourg 2-0 Augsbourg : Nicolas Höfler (49e) et Tim Kleindienst (65e) pour Fribourg

Hertha Berlin 2-6 RB Leipzig : Vedad Ibišević (4e) et Salomon Kalou (64e) pour le Hertha ; Dayot Upamecano (2e), Ademola Lookman (8e) et Jean-Kevin Augustin (22e et 54e), Timo Werner (49e) et Bruma (82e) pour Leipzig

Bayer Leverkusen 3-2 Hanovre 96 : Lucas Alario (3e, 18e) et Julian Brandt (55e) pour Leverkusen ; Niclas Füllkrug (3-1, 90e +1) et Martin Harnik (90e +4) pour Hanovre

Mayence 1-2 Werder Brême : Jean-Philippe Gbamin (12e) pour Mayence ; Florian Kainz (23e) et Theodor Gebre Selassie (79e) pour Werder

Wolfsburg 4-1 FC Cologne : Josuha Guilavogui (1e), Divock Origi (54e), Robin Knoche (71e) et Josip Brekalo (90e +1)pour Wolfsburg ; Jonas Hector (32e) pour Cologne

Schalke 04 1-0 Eintracht Francfort : Guido Burgstaller (26e) pour Schalke 04

Bayern Munich 1-4 VfB Stuttgart : Corentin Tolisso (22e) pour le Bayern ; Daniel Ginczek (5e et 55e), Anastasios Donis (42e) et Chadrac Akolo (52e) pour Stuttgart

Hoffenheim 3-1 Borussia Dortmund : Andrej Kramarić (26e), Ádám Szalai (63e) et Pavel Kadeřábek (74e) pour Hoffenheim ; pour Marco Reus (58e)