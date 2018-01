Camille Cerf, miss France 2015 et Gérard Houllier, ancien sélectionner et DTN, ont décidé du sort des 32 équipes encore en course en Coupe de France (le vainqueur du choc Lens - Boulogne-sur-Mer doit encore être connu). Et on aura de belles affiches à la fin du mois de janvier, avec en tête d’affiche ce duel entre deux puissances de Ligue 1 : l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais.

De son côté, le Paris Saint-Germain n’a pas eu un tirage forcément clément puisque les Parisiens affronteront une équipe de Ligue 1 : Guingamp. Unai Emery ne pourra donc probablement pas autant faire tourner qu’il le souhaiterait avant la rencontre décisive contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Tout l’inverse de l’Olympique de Marseille, qui aura une confrontation a priori facile, avec ce déplacement sur la pelouse d’Épinal, club de National 2.

On notera aussi quelques affiches sympathiques comme ce Strasbourg - Lille ou encore Troyes - Saint-Etienne, ou ce duel entre deux formations historiques du football français que sont le FC Nantes et l’AJ Auxerre. Enfin, on notera qu’il y a beaucoup de duel entre équipes de divisions inférieures, ce qui nous assure encore la présence de quelques petits poucets pour les prochains tours !

Le tirage au sort intégral

Berrichonne de Châteauroux (L2) - FC Chambly (N)

FC Nantes (L1 ) - AJ Auxerre (L2)

Stade Briochin (Saint-Brieuc) (N2) - Boulogne-Sur-Mer (N) ou Lens (L2)

Montpellier (L1) - FC Lorient (L2)

RC Strasbourg (L1) - Lille (L1)

Biesheim (N3) - Grenoble (N)

Troyes (L1) - ASSE (L1)

FC Saint-Lo (N3) - Les Herbiers (N)

Bourg-en-Bresse (L2) - Toulouse (L1)

Paris Saint-Germain (L1) - Guingamp (L1)

Canet-en-Roussillon (N3) - Caen (L1)

AS Monaco (L1) - OL (L1)

Granville (N2) - Concarneau (N)

Tours (L2) - Metz (L1)

Colomiers (N2) - Sochaux (L2)

Epinal (N2) - Olympique de Marseille (L1)