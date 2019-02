Le 30 mars prochain, l’En Avant de Guingamp disputera la finale de la Coupe de la Ligue BKT face au Racing Club de Strasbourg Alsace. En attendant, le club breton, en difficulté en Ligue 1 avec une place de lanternbe rouge, avait rendez-vous ce jeudi soir avec l’Olympique Lyonnais pour le dernier huitième de finale de la Coupe de France. De son côté, la formation rhodanienne, éliminée par Strasbourg justement dans l’autre coupe, voulait poursuivre son aventure dans cette compétition pour tenter d’aller décrocher le Graal. Le 10 novembre, l’OL s’était d’ailleurs déjà imposé au Roudourou face à l’EAG en championnat (2-4). Pour cette rencontre, Jocelyn Gourvennec optait pour un 4-3-3 avec le retour de Benezet en attaque. Côté lyonnais, Bruno Genesio conservait son 4-2-3-1, comme face au PSG (2-1), avec Tete, Tousart ou encore Terrier dans le onze de départ.

Sur la pelouse du Roudourou, les Gones ne perdaient pas vraiment de temps pour prendre l’avantage. Après une frappe trop enlevée de Mendy (3e) et une belle sortie de Johnsson sur Terrier (5e), Dembélé, encore lui, ouvrait la marque pour l’OL. Pas attaqué dans le rond central, Marcelo s’appliquait et réalisait une belle ouverture à destination de l’ancien joueur du Celtic. Ce dernier contrôlait son ballon avant de tromper la vigilance du gardien guingampais du pied gauche (7e, 0-1). Très en vue depuis quelques matches, Dembélé inscrivait là son cinquième but sur les six derniers matches. Benezet tentait alors de sonner la révolte pour son retour, mais ce dernier ne trouvait pas le cadre à trois reprises (16e, 20e, 22e). Les Gones maîtrisaient cependant les débats. Sur coup-franc, Terrier ne cadrait pas sa tentative (26e), alors que Johnsson sauvait les meubles ensuite.

Karl-Johan Johnsson a sauvé les meubles

Le gardien suédois s’imposait une première fois face à Ndombele (36e), avant de remporter son duel avec Cornet (36e). Dans un temp-fort, le joueur de 29 ans écoeurait ensuite Fekir en sortant la première frappe du capitaine lyonnais (38e) avant d’envoyer sa deuxième tentative sur le poteau (41e). L’OL menait donc logiquement au score à la pause (0-1). Au retour des vestiaires, le club rhodanien se mettait rapidement à l’abri. Lancé côté gauche par Terrier, Mendy ajustait son centre et Cornet se jetait au premier poteau pour doubler la mise (49e, 0-2). Jocelyn Gourvennec tentait alors de relancer son équipe avec deux changements et les entrées en jeu de Thuram et Mendy (56e). Ce dernier s’illustrait rapidement mais sa frappe puissante terminait dans les gants de Lopes (62e). De l’autre côté du terrain, Terrier essayait lui d’enfoncer le clou. Johnsson restait cependant vigilant (65e).

Sur un centre venu de la droite, Thuram se procurait lui aussi une occasion. Le joueur de 21 ans butait cependant sur Tete, tandis que Benezet ne trouvait toujours pas le cadre (66e). Mais après chaque occasion guingampaise, l’OL réagissait aussitôt. Suite à un léger cafouillage, Dembélé déclenchait du droit mais le ballon passait à droite du but adverse (73e). Les changements s’enchaînaient alors et Bruno Genesio lançait Diop, Traoré et Marçal, Coco rentrant lui aussi pour l’EAG. Et à force de pousser, les Guingampais relançaient la fin de match. Coco levait la tête et trouvait Mendy au point de penalty qui ajustait Lopes du pied droit (88e, 1-2). Les locaux pouvaient donc encore espérer accrocher une prolongation. Johnsson se montrait encore décisif derrière en réalisant un magnifique arrêt sur un tir de Ndombele (90e+2), mais le score ne bougeait plus. L’OL s’imposait donc 2-1 et défiera Caen au prochain tour.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.