Une terrible humiliation. C’est ainsi que l’on pourrait résumer la journée de l’OM, éliminé par Andrézieux (2-0), club de National 2, dès les 32es de finale de la Coupe de France. Le club a touché le fond et n’a plus que le championnat à jouer alors que nous ne sommes que le premier week-end de janvier. Surtout que durant cette rencontre, les Marseillais n’ont même pas dominé les amateurs et ont fini par être logiquement vaincus.

Forcément, Rudi Garcia comme tous les dirigeants olympiens étaient en colère après la rencontre. Le coach avait la mine des mauvais jours, lui qui avait tout de même aligné une équipe presque type ce soir à Geoffroy Guichard. Il a même invité le board marseillais dans le vestiaire à la fin de la rencontre, preuve de la crise qui sévit au club. Les mauvais résultats s’enchaînent. Sur les 13 dernières rencontres, l’OM en a perdu 9 pour seulement 2 nuls et 2 victoires. Cette nouvelle déconvenue fait encore plus mal étant donné la qualité de l’adversaire. Rappelons une petite anecdote. En décembre 2015, la Roma avait été éliminée de la Coupe d’Italie par La Spezia (club alors en Serie B) aux tirs au but. Rudi Garcia ne s’en remettait pas. Un mois plus tard, le club le remerciait.

Garcia n’est pas menacé

Ce n’est pas encore la pensée de Jacques-Henri Eyraud. Le président délégué du club a assuré que l’avenir de son entraîneur n’était pas remis en cause (phrase qui ne sent pas forcément bon) et demande aux joueurs de se remettre en question. « Ce que j’ai vu ce soir était inadmissible, a-t-il d’abord envoyé après le match. On dira que c’est le charme de la Coupe de France. Ça n’en a que le nom. C’est un cauchemar. On doit faire preuve d’autres valeurs, d’un peu de fierté, d’orgueil, ce que je n’ai pas vu. Prendre des décisions ? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion ? On va faire ça tous ensemble. On va essayer de comprendre » a expliqué Eyraud.

« Ce qui est d’autant plus inexplicable, vous (les journalistes) cherchez des histoires et je vous comprends, qui peuvent justifier ce genre de performances. C’est vrai que ce groupe vit bien mais ce soir ça ne me suffit plus. C’est ce que je leur ai dit (aux joueurs, ndlr). Je veux qu’ils prennent le taureau par les cornes et qu’on oublie cette soirée par ce que je ne veux pas la revivre » a conclu le dirigeant, évitant de nouvelles questions sur l’avenir du coach. Pas menacé, Garcia est pour le moment encore sauvé par sa prolongation de contrat de deux ans signée il y a quelques semaines. Jusqu’à quand ?