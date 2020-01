Une qualification dans la douleur. Opposé au Trélissac FC ce dimanche dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille a vécu une rentrée compliquée. Sur la pelouse du stade Beaublanc de Limoges, les Phocéens, surpris rapidement par un but de Diaby inscrit après une vingtaine de secondes, ont égalisé grâce à Payet quelques minutes plus tard. Mais derrière, les visiteurs ont eu du mal et n’ont jamais trouvé la faille pour passer devant. Du coup, le club olympien a dû passer par la séance de tirs au but pour s’imposer (1-1, 4 t.a.b à 2).

Interrogé dans les couloirs du stade, André Villas-Boas est donc revenu sur ce match compliqué des Marseillais, qui ont d’ailleurs dû jouer la prolongation en infériorité numérique suite à l’expulsion d’Hiroki Sakai pour deux avertissements. « C’était important de finir un match comme ça (avec la victoire, ndlr). Si on avait terminé avec une prolongation, un carton rouge et une élimination, c’était terrible. C’est vrai qu’on ne mérite pas de perdre... Mais ce sont des choses qui sont passées. On a raté les vingt premières secondes du match et après, on a bien souffert », a analysé le coach portugais sur la physionomie de la partie.

AVB : « on a donné une très bonne réponse physique »

Pour tenter d’expliquer la performance de ses joueurs, l’ancien technicien du Shanghai SIPG n’a pas cherché d’excuses et a admis qu’ils s’étaient relâchés dans le second acte. « On a fait une bonne première période à la fin parce qu’on a bien répondu, on a marqué notre but avec l’égalisation de Payet. Mais après, on a ralenti un peu en deuxième mi-temps et on est revenus dedans en prolongation. Et on aurait pu gagner avec un peu plus de chance pour Payet et Radonjic », a poursuivi le technicien né à Porto au micro de la chaîne du club.

Mais il y a tout de même des points positifs pour André Villas-Boas, à commencer par l’aspect physique : « je suis content évidemment parce qu’on a donné une très bonne réponse physique, avec un match immense de la part des joueurs et c’est bien. Maintenant, il faut récupérer pour Rennes afin d’arriver là-bas dans les meilleures conditions. » Avec 120 minutes dans les jambes, Dimitri Payet et ses coéquipiers vont en effet devoir se reposer pour ensuite préparer de la meilleure des manières leur déplacement à Rennes dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 (vendredi à 20h45, un match à suivre sur notre live commenté). Car il y a quand même une deuxième place à conforter.