Une tuile. Le 15 novembre dernier, Adrien Rabiot s’est blessé en sélection lors du match amical opposant la France à la Côte d’Ivoire. Touché à la cuisse, l’international tricolore devait être initialement absent trois semaines. Mais finalement il n’a plus joué de l’année 2016. Une absence qui a fait du mal au Paris Saint-Germain où le joueur âgé de 21 ans avait réalisé un bon début de saison (1 but en 14 matches toutes compétitions confondues).

Mais en 2017, Adrien Rabiot a enfin fait son grand retour au sein de l’effectif parisien. Cette semaine, il s’est signalé tout d’abord en délivrant une passe décisive pour Jean-Kévin Augustin lors du match amical face au Club Africain en Tunisie. Ce samedi soir, le milieu a rendu une bonne copie face à Bastia en Coupe de France. La Rédaction FM lui a d’ailleurs attribué la note de 8. Disponible, il a été propre défensivement et souvent juste offensivement. Il s’est même illustré en marquant d’une belle frappe du gauche à 25 mètres avant la mi-temps.

Un come back réussi

Au-delà de sa prestation individuelle, Rabiot a apporté beaucoup au collectif parisien. Un retour qui laisse augurer de belles choses pour le joueur qui a beaucoup manqué au PSG. Remplacé par Julian Draxler à la 58ème, Adrien Rabiot a signé un come back gagnant. Ce n’est pas Unai Emery qui dira le contraire lui qui peut compter sur un élément qui tirait l’équipe vers le haut en début de saison : « La progression d’Adrien au PSG, l’année antérieure et cette année a été bonne. Cela lui a permis de s’améliorer, de grandir. Aujourd’hui, sa progression, après s’être blessé, est très bonne aussi. Il a joué 60 minutes car nous avons pensé qu’il n’était pas encore prêt à jouer 90 minutes. On a bien réfléchi à son temps de jeu ».

Adrien Rabiot a lui-même reconnu qu’il n’aurait pas pu tenir tout le match : « C’est dur au niveau du rythme mais la blessure est derrière moi. J’ai essayé d’apporter ce que je pouvais. Petit à petit je retrouve la forme et je veux aider l’équipe. Une telle victoire apporte de la confiance. Nous avions bien terminé l’année 2016 mais certains matches ont été un peu plus compliqués. Je pense qu’il fallait remettre les choses au clair et nous sommes revenus sur des bonnes bases. Il fallait montrer que venir jouer au Parc c’est quelque chose de difficile, les gens l’avaient un peu oublié ». Avec Rabiot de retour dans l’effectif parisien, le PSG pourra de nouveau faire peur à domicile comme à l’extérieur !