Grand écart ce mercredi soir sur la pelouse de la MMArena. Le Mans, actuel 18e de Ligue 2, reçoit le Paris SG, leader de Ligue 1, en 8e de finale de Coupe de la Ligue BKT. Une affiche a priori déséquilibrée, même si la magie de la Coupe réserve parfois des surprises. Les Sarthois de Richard Déziré, malgré leur situation en championnat, se présenteront donc avec le couteau entre les dents pour essayer de faire tomber l’ogre parisien.

Pierre Patron gardera les buts derrière une défense à quatre, composée, de droite à gauche, d’Alexandre Vardin, Thomas Dasquet, Pierre Lemonnier et Enzo Ebosse. Dans l’entrejeu, le baroudeur Yann Boé-Kane fera bonne garde. Il sera épaulé dans sa tâche par Alois Confais, l’ancien Troyen, et Guessouma Fofana, l’ex-Amiénois et Guingampais. À l’animation, on devrait retrouver le jeune Youssef Maziz, formé au FC Metz.

Le retour de Kehrer, deux jeunes d’entrée

Enfin, en pointe, l’expérimenté Vincent Créhin et le véloce Stéphane Diarra tenteront eux de bousculer les hommes de Thomas Tuchel. L’Allemand, lui, a décidé de faire tourner. Sergio Rico relèvera Keylor Navas dans les cages. En défense, Thilo Kehrer ferait son retour dans l’axe, aux côtés de Marquinhos. Dans les couloirs, Colin Dagba et Layvin Kurzawa partent avec la faveur des pronostics.

Au milieu, Marco Verratti pourrait être associé au jeune Tanguy Kouassi, en vue ces dernières semaines et annoncé en partance pour le RB Leipzig. Eric Maxim Choupo-Moting et Pablo Sarabia se verraient eux confier l’animation dans les couloirs, tandis que le jeune talent Adil Aouchiche, troisième du dernier Mondial U17 avec l’équipe de France, épaulerait Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque parisienne.