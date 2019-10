C’est l’affiche de ces 16es de finale de Coupe de la Ligue. Ce mercredi soir, à 21h05, l’AS Monaco reçoit l’Olympique de Marseille au Stade Louis II. Les deux écuries s’étaient déjà mesurées il y a un mois et demi, en Ligue 1, sur le Rocher, et les Olympiens l’avaient alors emporté (3-4, 5e journée). Le visage des deux équipes sera bien différent pour ce deuxième acte de la saison.

En effet, depuis ce revers, Leonardo Jardim a modifié son système de jeu, misant sur une défense à trois. Et c’est dans cette configuration qu’il devrait aligner son onze ce soir. Benjamin Lecomte, qui enchaînera donc, sera titularisé derrière une ligne de trois composée par Jemerson, Benoît Badiashile et Maripan. Ruben Aguilar et Fodé Ballo-Touré exerceront les fonctions de pistons, respectivement à droite et à gauche. Dans l’entrejeu, Adrien Silva devrait être associé à Aleksandr Golovin, même si l’Allemand Benjamin Henrichs pourrait avoir son mot à dire.

Slimani et Benedetto absents...

Cesc Fabregas prendrait place à l’animation, tandis que Baldé Keita et Jean-Kévin Augustin, habitués au banc de touche depuis la naissance du duo Islam Slimani (blessé à l’adducteur)-Wissam Ben Yedder, auront l’occasion de se montrer. Côté phocéen, André Villas-Boas, qui doit se passer de Dario Benedetto suspendu, est sous pression après la claque reçue au Parc des Princes dimanche face au Paris SG (4-0, 11e journée). Le Portugais devrait donc aligner son onze type.

Steve Mandanda tiendra sa place, derrière une défense à quatre, avec de droite à gauche, Hiroki Sakai, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi, qualifié de « héros » par AVB après son entrée à Paris. Un milieu à trois, avec Maxime Lopez et Morgan Sanson autour de Kevin Strootman, tentera de faire la loi dans l’entrejeu. Dimitri Payet à gauche et Bouna Sarr à droite essayeront de servir au mieux Valère Germain, repositionné dans l’axe pour l’occasion.