Après les échecs du Mondial 2014 et de l’Euro 2016, l’Espagne voudra retrouver le carré final de la compétition en Russie cet été. Et ce avec un Julen Lopetegui qui a apporté un second souffle à l’équipe et a intégré plusieurs jeunes joueurs qu’il avait déjà eu sous ses ordres avec les équipes de jeunes de la Roja. Après un parcours parfait en qualifications, terminant invaincue et devant l’Italie, la sélection ibérique a fière allure. L’ancien coach de Porto vient effectivement de dévoiler sa liste des 23 convoqués.

Et s’il y a finalement peu de surprises, il y a tout de même quelques faits à noter. Des joueurs qui ont régulièrement été appelés ces derniers temps mais qui ont vécu une deuxième partie de saison compliquée ont été mis à l’écart, à l’image de Vitolo ou d’Alvaro Morata. Des joueurs qui étaient en balance pour entrer dans la liste comme Marc Bartra, Gerard Moreno ou Rodri après leur excellente fin de saison n’ont finalement pas été retenus, Lopetegui ayant préféré s’appuyer sur son noyau dur habituel.

Toute la fine équipe est donc là, de De Gea à Isco en passant par Sergio Ramos, Sergio Busquets, Koke ou Jordi Alba. Seule incertitude : la pointe de l’attaque, où trois joueurs sont prétendants à une place de titulaire : Rodrigo Moreno, Iago Aspas et Diego Costa. Le premier a brillé à chaque fois qu’il a été aligné par Lopetegui, de même pour le deuxième qui a le profil qui semble le plus complémentaire aux autres joueurs de l’effectif, alors que le Colchonero a l’expérience des gros chocs et le caractère, en plus d’avoir enfin pris ses repères en sélection.

OFICIAL | 46 millones de ilusiones en sus botas, en sus manos... ¡¡ESTOS SON #NUESTROS23 !! ¡RT PARA APOYARNOS ! pic.twitter.com/XBx0e4uOcB — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 21 mai 2018

Liste de l’Espagne pour la Coupe du Monde 2018 :

Gardiens :

David De Gea (Manchester United, ENG), Kepa Arrizabalaga (Athletic, ESP), Pepe Reina (Naples, ITA)

Défenseurs :

Dani Carvajal (Real Madrid, ESP), Alvaro Odriozola (Real Sociedad, ESP), Jordi Alba (FC Barcelone, ESP), Nacho Monreal (Arsenal, ANG), Nacho (Real Madrid, ESP), Cesar Azpilicueta (Chelsea, ANG), Gerard Piqué (FC Barcelone, ESP), Sergio Ramos (Real Madrid, ESP)

Milieux de terrain :

Sergio Busquets (FC Barcelone,ESP), Andrés Iniesta (FC Barcelone, ESP), Thiago Alcantara (Bayern Munich, ALL), Koke (Atlético de Madrid, ESP), Saúl (Atlético de Madrid, ESP), Isco (Real Madrid, ESP), Marco Asensio (Real Madrid, ESP), David Silva (Manchester City, ANG)

Attaquants :

Lucas Vazquez (Real Madrid, ESP), Rodrigo Moreno (Valence, ESP), Iago Aspas (Celta, ESP), Diego Costa (Atlético, ESP)