Après une entrée poussive face à l’Australie (2-1) pour son premier match, l’équipe de France croisait le fer cet après-midi avec le Pérou. En cas de succès, les Bleus pouvaient valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Dans cette optique, Didier Deschamps modifiait son système tactique et optait pour un 4-2-3-1. Blaise Matuidi et Olivier Giroud effectuait leur retour dans le onze tricolore. Côté péruvien, Ricardo Gareca alignait également un 4-2-3-1 avec Guerrero seul en pointe. Dans les premières minutes, l’équipe de France se faisait bouger physiquement par son adversaire. Il fallait attendre la dixième minute pour entrevoir une première opportunité française. Suite à une déviation de la tête de Giroud, le ballon contré par Aquino, revenait sur Griezmann dans la surface qui voyait le cadre se dérober. Quelques secondes plus tard, Paul Pogba décochait une frappe lointaine qui filait juste à côté des buts gardés par Gallese (12e).

Les Bleus enchaînaient avec une tête signée Varane qui passait à côté suite à un corner de Griezmann (14e). Le Pérou subissait les assauts français. Sur un long ballon, Giroud dans la surface remisait de la tête pour Griezmann dont la demi-volée était repoussée par Gallese (16e). La sélection péruvienne se procurait sa première occasion à la demi-heure de jeu. Sur un centre de Cueva, Umtiti contrôlait mal le ballon, Guerrero surgissait et voyait sa frappe repoussée par Lloris (31e). Les hommes de Didier Deschamps ouvrait le score sur une récupération de Pogba qui alertait Giroud dans la surface. La frappe de l’attaquant français déviée profitait à Mbappé qui poussait le cuir au fond des filets (1-0, 34e). Kylian Mbappé devenait ainsi le plus jeune joueur français à marquer dans une compétition internationale avec l’équipe de France. Les Bleus manquaient de doubler la mise avant la pause. Suite à une combinaison entre Mbappé et Kanté, le ballon revenait sur la gauche pour Hernandez dont la frappe était renvoyée par Gallese (43e).

Le Pérou touche du bois

Au retour des vestiaires, l’équipe de France manquait de se faire surprendre. Sur un décalage de Farfan, Aquino décochait une lourde frappe qui s’écrasait sur l’équerre des buts d’Hugo Lloris (50e). Au contraire du premier acte, les Bleus perdaient rapidement le ballon au milieu ce qui profitait au Pérou dans le jeu. Carrillo (61e) puis Advincula (68e) tentaient ainsi leur chance sans inquiéter pour autant Hugo Lloris. Le Pérou se montrait plus tranchant en deuxième période. Décalé sur la droite, Carrillo centrait fort pour Farfan qui ne parvenait pas à redresser suffisamment le ballon pour inquiéter Lloris (74e).

Il fallait attendre la 82e minute pour voir une opportunité française en deuxième période. Sur un long coup-franc, Giroud remettait de la tête pour Dembélé dans la surface dont la frappe filait à côté. En souffrance, l’équipe de France laissait le ballon aux joueurs péruviens en fin de match. Sur coup-franc, Guerrero enroulait bien son ballon mais ne surprenait pas Lloris (87e). Dans les ultimes secondes, Olivier Giroud filait vers les buts de Gallese mais sa frappe s’envolait dans les travées de l’Ekaterinburg Arena. Dans la douleur, l’équipe de France se qualifiait pour les huitièmes de finale du Mondial.

L’homme du match : Kanté (8) : le petit milieu de terrain a livré un récital dans l’entrejeu dans le premier acte. On ne compte même plus le nombre de ballons qu’il récupère aux quatre coins du terrain. Très précis dans ses transmissions, c’est le premier relanceur de son équipe. Son décalage sur la tentative d’Hernandez juste avant la pause, aurait pu être décisive. Sa lecture du jeu lui permet toujours d’avoir un temps d’avance sur les autres. Quelques pertes de balles sur des transversales qui n’ont pas été préjudiciables pour les siens.

France

Lloris (6) : le capitaine tricolore a une fois de plus réalisé l’arrêt qu’il fallait au bon moment. Bien placé sur le coup, le gardien français repousse une belle frappe de Guerrero (31e). Le dernier rempart français est resté concentré sur le coup-franc de Guerrero en fin de match (87e).

Hernandez (7) : le latéral gauche de l’Atlético de Madrid s’est montré solide dans son couloir. Sa grinta lui permet de remporter beaucoup de duels et d’écœurer ses adversaires. Il aurait pu marquer juste avant la pause suite à un décalage de Kanté, mais sa frappe a été renvoyée par Gallese (43e). Dans le second acte, il a plus participé aux phases offensives. Une prestation encore convaincante pour le joueur de l’Atlético de Madrid.

Umtiti (6) : l’ancien Lyonnais s’est montré dur sur l’homme dans les duels. Il a donné des sueurs froides à son équipe sur un mauvais contrôle dans la surface qui a entraîné la frappe de Guerrero (31e). Par rapport à sa prestation face à l’Australie, le joueur du Barça s’est montré plus conquérant et appliqué dans ses interventions.

Varane (6,5) : le défenseur français a rassuré sa défense. Sa science du placement lui permet de sauver des situations dangereuses. A la réception d’un corner de Griezmann, le joueur du Real Madrid aurait pu ouvrir le score sur corner (14e). Le numéro quatre tricolore a parfaitement coupé les velléités offensives péruviennes quand il le fallait. Solide dans le domaine aérien. Un match très propre qui rassure.

Pavard (5,5) : le latéral droit tricolore n’a quasiment rien concédé à Flores sur son côté. Toujours aussi discipliné, sa présence dans les duels a rassuré les siens. Malgré une belle implication défensive, il fut cependant moins inspiré au niveau offensif ou il a perdu pas mal de ballons.

Pogba (7,5) : la Pioche a réalisé une bonne entame de match. Très inspiré dans le jeu, il alterne avec aisance entre les transmissions longues et courtes. Une facilité technique qui s’est aussi matérialisée par une frappe vicieuse juste à côté des buts péruviens (12e). Sur le but français, sa récupération et son ouverture lumineuse permettent à Giroud de se retrouver seul face à Gallese (34e). Un peu moins en vue dans le second acte, ou il est retombé quelque peu dans ses travers avec des grigris superflus. Remplacé à la 88e par Nzonzi.

Matuidi (5,5) : de retour dans le onze français, l’ancien Parisien s’est distingué par son sérieux et son sacrifice pour les siens. Discipliné tactiquement, il a bien travaillé sur le côté gauche, étant d’une aide précieuse pour Hernandez sur les offensives péruviennes. Le milieu de la Juventus a pu participer un peu plus aux phases offensives en débordant sur son côté.

Griezmann (5) : l’attaquant français s’est rapidement mis en évidence. Si sa première tentative ne fut pas cadrée (10e), il aurait pu se muer en passeur décisif sur corner, mais Varane voyait le cadre se dérober sur sa tête (14e). Sa demi-volée renvoyée par Gallese (16e) aurait mérité meilleur sort. Il a bien essayé de combiner avec Kylian Mbappé et Giroud sur le front de l’attaque française. Très discret dans le second acte. Remplacé à la 79e par Fekir qui a essayé de tenir le ballon en fin de match.

Mbappé (6) : après un début poussif, le virevoltant attaquant tricolore a évolué plus haut vers la demi-heure de jeu. Cela s’est traduit par des appels en profondeur et des accélérations dévastatrices sur son côté. Opportuniste sur l’ouverture du score où il est placé au bon endroit pour prolonger la frappe déviée de Giroud dans les buts péruviens (1-0, 34e). Moins en vue dans le second acte comme ses compères de l’attaque. Remplacé à la 73e par Dembélé dont la belle frappe aurait pu offrir le deuxième but aux Bleus (82e)

Giroud (6,5) : titularisé sur le front de l’attaque par Didier Deschamps, l’attaquant de Chelsea a pesé comme à l’accoutumée sur la défense adverse. Véritable point de fixation pour ses partenaires, il est toujours aussi précieux par ses remises de la tête. Sa frappe déviée dans la surface permet à Mbappé d’ouvrir le score pour les Bleus (1-0, 34e). Toujours aussi dévoué, il reste précieux par son implication dans les duels et son sens du sacrifice. Un match plein pour le buteur français.

Pérou

Gallese (5) : peu rassurant en début de rencontre le gardien péruvien réalisait toutefois une parade précieuse devant Antoine Griezmann (16e). Suite à une frappe d’Olivier Giroud, il se faisait lober et Kylian Mbappé ouvrait le score (1-0, 34e). Il se rattrapait très vite en se jetant devant les pieds d’Olivier Giroud (40e). En seconde période, il n’a pas eu beaucoup à intervenir, mais s’est correctement distingué.

Advincula (5,5) : véritable athlète, il enchaînait sans sourciller les montées dans son couloir. Très complémentaire d’André Carrillo, il devait faire sans lui très rapidement puisque ce dernier basculait sur le côté gauche. Précieux offensivement, il avait toutefois quelques trous d’air sur le plan défensif. En seconde période, il tentait sa chance d’une frappe au 20 mètres qui passait au-dessus du but tricolore (68e).

Christian Ramos (4,5) : comme son collègue de l’axe, il n’a pas revêtu son plus beau costume. Lent et souvent dépassé, il a vécu 45 premières minutes pénibles. Plus le chronomètre avançait davantage les espaces dans son dos se créaient. Moins inquiété par la suite, il terminait le match assez tranquillement.

Alberto Rodriguez (3,5) : pas toujours serein, le capitaine péruvien était souvent à la limite quand le jeu s’accélérait. Dépassé par Olivier Giroud, il avait le mérite de revenir pour dévier la frappe du joueur de Chelsea, mais Kylian Mbappé rodait et donnait l’avantage aux Bleus (1-0, 34e). Il laissait sa place au retour des vestiaires à Anderson Santamaría (note : 5) qui n’a pas eu grand-chose à faire. Une entrée sérieuse pour lui qui a réussi ses transmissions et qui était sérieux

Trauco (4) : inquiété à une reprise par Kylian Mbappé en début de match (16e), il a toutefois pu rentrer parfaitement dans sa rencontre. Sérieux défensivement, il tenait parfaitement son couloir. Pourtant le jeune tricolore continuait ses efforts et réussissait à prendre le meilleur en fin de première période. Au retour des vestiaires, il se projetait davantage et terminait bien.

Aquino (5) : pas toujours au point dans ses transmissions, il se montrait précieux grâce à son volume de jeu. Présent dans l’impact physique, il permettait aux Incas de prendre l’avantage dans l’entrejeu. Il accusait légèrement le coup en fin de premier acte. Au retour des vestiaires, il assénait une frappe puissante qui terminait sur l’équerre d’Hugo Lloris (50e). Auteur d’une faute sur Nabil Fekir, il se faisait avertir en fin de match (80e).

Yotun (4,5) : de loin, il tentait la première frappe qui s’envolait en direction de la tribune provisoire du stade du FK Ural. Puissant dans l’impact, il gênait beaucoup les tricolores dans leurs constructions. Moins bien en fin de première période, il perdait en importance. Remplacé à la mi-temps par Jefferson Farfan (note : 4) qui donnait un coup énorme à Samuel Umtiti (47e) d’emblée. Très agressif, il réalisait beaucoup d’efforts défensifs, mais ne se montrait pas très dangereux offensivement. Le joueur du Lokomotiv tentait une reprise sans succès (74e).

André Carrillo (6) : souffrant de la cuisse gauche, le joueur de Watford se plaignait très rapidement après une alerte (3e). Assez percutant, il se replaçait rapidement sur le côté gauche et alternait avec Edison Flores. Moins en vue suite à ce repositionnement, il vivait une fin de match un peu moins flamboyante. Il déclenchait une frappe des 25 mètres (61e) et adressait ensuite un centre pour Jefferson Farfan qui ne trouvait pas le cadre (74e).

Cueva (3) : était-il encore sous le choc de son penalty raté contre le Danemark ? Absent des débats, il ne se montrait jamais sous son meilleur joueur et vivait ce match telle une ombre. Jouant à contre sens par rapport à son équipe, il avait de grandes difficultés à jouer entre les lignes. Une prestation très décevante pour lui qui se faisait remplacer par Raul Ruidiaz (82e).

Edison Flores (4) : assez transparent, il changeait rapidement de côté avec André Carrillo et prenait le côté droit où il bénéficiait de la forte activité de Luis Advíncula. Le travail de son latéral lui permettait d’être un peu plus présent sans pour autant se montrer véritablement dangereux. Il recevait un carton jaune dans les derniers instants (85e).

Paolo Guerrero (4,5) : pour sa première titularisation dans un mondial, le buteur de Flamengo se distinguait tout d’abord en prenant un carton jaune pour une faute suite à un coup dans le visage de Samuel Umtiti (23e). Il prenait ensuite le meilleur sur ce dernier pour frapper, mais Hugo Lloris s’interposait (31e). À part cette occasion peu de choses à se mettre sous la dent pour l’ancien joueur du Bayern Munich. Il tentait sa chance sur coup franc en fin de rencontre, mais Hugo Lloris captait le ballon sans problèmes (88e).