Dernier quart de finale de cette Coupe du Monde avec la Russie qui défiait la Croatie.Le pays hôte a déjà réussi son tournoi, surtout après l’exploit au tour précédent d’éliminer l’Espagne, mais il avait là l’occasion de faire encore mieux. La Sbornaïa ne connaît pas ses limites, surtout avant de rencontrer une équipe considérée comme outsider. Le sélectionneur Cherchesov envoyait un 4-4-1-1 avec Golovin en soutien du robuste Dzyuba en plus de Samedov et Cheryshev présents sur les flancs. En face, la Croatie changeait un peu ses plans par rapport au Danemark et partait avec le même onze vainqueur de l’Argentine. Seul Kramaric prenait place dans la composition à la place de Brozovic. Dans ce 4-2-3-1, ce sont bien Modric et Rakitic qui étaient alignés devant la défense.

Il fallait quelques minutes aux Croates pour trouver leurs marques. Rakitic avait notamment du mal à se situer et prenait des risques inutiles au milieu. Après une première alerte signée Cheryshev (2e), l’équipe au damier prenait l’ascendant. Doucement, elle arrivait à installer son jeu, passant régulièrement sur le côté droit. Rebic arrivait à faire des différences et manquait aussi une belle situation dans la surface (7e) mais les occasions se faisaient tout de même rares. Seul un centre de Vrsaljko touchait la tête non cadrée de Perisic (28e). La Russie subissait le jeu sans être réellement mise en danger. Elle parvenait à sortir enfin quelques ballons seulement elle atteignait péniblement la surface adverse.

Russie et Croatie disputent une nouvelle prolongation

Inoffensive jusque-là, elle trouvait le moyen de prendre l’avantage alors que la rencontre commençait à devenir moins enthousiasmante. Dans l’axe aux 30 mètres, Cheryshev effectuait un relais avec Dzyuba et enroulait sa frappe du gauche qui terminait son chemin dans la lucarne d’un Subasic totalement impuissant (1-0, 31e). Les joueurs croates commençaient à sortir un peu du match à l’image des cartons reçus par Lovren (36e) et Strinic (38e) mais un déboulé de Mandzukic réveillait tout le monde. Le joueur de la Juventus déboulait sur le flanc gauche et envoyait un centre pour Kramaric, dont la tête à bout portant faisait mouche (1-1, 40e). Il permettait surtout aux siens d’égaliser avant la pause et de revenir dans cette rencontre serrée. D’ailleurs les coéquipiers de Luka Modric revenaient mieux en seconde période.

La Croatie devenait de plus en plus dangereuse. Elle parvenait à varier son jeu et ses attaques, multipliant les situations chaudes dans la surface de la Sbornaïa. Il y avait d’abord ce retourné de Kramaric (51e). Rebic lui perforait la défense sur le côté droit mais sa frappe terminait largement au-dessus (59e). C’est surtout Perisic qui se loupait en ajustant sa frappe croisée sur le poteau alors qu’il s’était ouvert le chemin du but (60e). La Russie répondait par une tête non cadrée de Dzyuba (62e). La rencontre pouvait basculer d’un côté ou de l’autre surtout que les débats s’équilibraient même si les Croates avaient main mise sur le ballon. Déjà auteur d’un coup de boule au-dessus de la barre de Subasic (72e), Erokhin s’interposait sur une reprise de Vrsaljko (76e). Une dernière alerte pour Subasic qui se blessait tout seul (89e) et l’arbitre envoyait tout ce petit monde en prolongation.

La Croatie au bout de la nuit

Finalement le portier de Monaco, après avoir été soigné durant la pause, tenait sa place mais c’est Vrsaljko qui se blessait ensuite tout seul. C’est Corluka qui le remplaçait (94e). L’ancien du Bayer ou de Tottenham prenait place en défense centrale aux côtés de Lovren, alors que Vida se décalait dans le couloir droit. L’ex-joueur de l’OL commettait une erreur de relance, ce qui profitait à Golovin. Seulement la star du CSKA ratait sa passe pour Smolov et donc une énorme situation de but (99e). Mal lui en a pris car sur le corner croate suivant, Vida profitait d’un certain laxisme au marquage pour placer sa tête au ras du poteau (1-2, 101e). Menée et dos au mur, la Russie s’est mise à attaquer dans tous les sens. Kuzyaev pensait tenir l’égalisation sur sa reprise mais c’était sans compter sur la parade de Subasic (112e). C’est finalement Mario Fernandes qui remettait les deux équipes à égalité en sautant plus haut que tout le monde (2-2, 115e). La décision se faisait aux tirs au but, une deuxième séance de suite pour les deux équipes. Après les échecs de Smolov et de Mario Fernandes et malgré un arrêt d’Akinfeev sur Kovacic, c’est la Croatie qui l’a emporté grâce à un dernier tir de Rakitic (2-2, 4-3 t.a.b.). Elle affrontera l’Angleterre en demi-finale.

L’homme du match : Modric (8) : techniquement toujours aussi propre, le joueur du Real Madrid a été incontournable dans ce match. Il a tenté de faire basculer la rencontre à la faveur de son équipe avant la fin du temps réglementaire. Il a récupéré beaucoup de ballons mais aussi distribué et rythmé le jeu de son équipe. Il a insufflé de la sérénité dans les moments chauds et n’a jamais baissé le rythme même pendant une prolongation harassante. Le capitaine était toujours au rendez-vous pour presser.

Russie :

Akinfeev (5) : le gardien russe a vécu une première mi-temps tranquille mais les actions se passaient souvent dans son camp. Il fallait garder l’œil bien ouvert. Malheureusement pour lui, il ne peut pas grand-chose sur la tête de Kramaric à bout portant (40e). En seconde période, il n’effectue aucun arrêt et est tout heureux de voir la frappe croisée de Perisic terminer sur le poteau (60e). Enfin, face à Vida, il ne peut que constater les dégâts (101e).

Fernandes (7) : le latéral s’est plutôt montré à son avantage ce soir. Il a d’abord eu du mal à surveiller ce qu’il se passait dans son dos mais il a rectifié la situation. Le Brésilien de naissance a réussi à gagner la plupart de ses duels. On ne l’a pas beaucoup vu offensivement mais ses montées furent souvent intelligentes (17e, 35e). Son positionnement pose question sur l’égalisation croate (40e). Il a connu un coup de moins bien durant la seconde période avant de terminer en trombe en prolongation avec le but de l’égalisation (115e).

Kutepov (7) : il a eu du mal à défendre sur coups de pied arrêtés face à la puissance d’un Lovren (7e) mais se trouvait également régulièrement à la retombée du ballon. Présent pour renvoyer les centres de longues ou courtes distances (12e, 59e, 64e), il a su donner de l’air à sa défense. Une faute concédée devant sa surface offrant un excellent coup-franc (15e). Il ne parvient pas à revenir suffisamment tôt sur Mandzukic (40e).

Ignashevich (5,5) : le vétéran a été moins sollicité que son homologue de la défense centrale. Moins dur sur l’homme, il a au moins eu l’intelligence d’attirer son bloc pour défendre bas. Ça a fonctionné une bonne partie de la rencontre jusqu’au but de Kramaric où il ne parvient pas à resserrer son marquage (40e). Il est aussi coupable sur le but de Vida où il ne peut intervenir devant le défenseur croate (101e).

Kudryashov (3,5) : il a vécu une première demi-heure terrible. En souffrance face à la vitesse et le physique de Rebic (6e), il a laissé beaucoup des espaces dans son couloir, offrant du temps et du champ à ses adversaires comme sur ce centre de Vrsaljko (28e). Même avec le ballon dans les pieds il a déçu, en témoigne un jeu long perfectible (33e, 63e). Offensivement, il ne s’est quasiment pas distingué.

Samedov (4) : il aura été un peu une énigme sur cette rencontre. Il dispose d’un joli pied droit (14e) mais que l’on a trop peu vu. Même ses coéquipiers n’ont pas toujours compris ce qu’il faisait (35e). En réalité, le joueur de 33 ans a surtout passé la majorité de son temps à contrôler son vis-à-vis. Remplacé peu après la pause par Erokhin (55e - note 6) dont la mobilité et la fraîcheur ont fait du bien. Il n’a pas hésité à effectuer bons nombres d’aller-retours (77e). Il a aussi une belle situation de la tête qu’il ne parvient pas à cadrer (73e). Coupable d’une petite erreur finalement sans conséquence (87e).

Kuzyaev (6) : on ne l’a quasiment pas vu avec le ballon ce soir. Il a surtout concentré ses efforts à défendre. Il a d’ailleurs rendu une copie propre sans son registre. Solide dans l’entrejeu, le milieu de terrain a remporté la majorité de ses duels. Son placement a souvent gêné des Croates contraints de passer par les ailes. Il a su aussi apporter sa taille dans sa surface. Plus frais, il termine bien la rencontre en multipliant les appels (82e). Il se procure même une grosse situation avec une reprise en plein sur Subasic (112e).

Golovin (5,5) : mobile et rapide mais souvent trop isolée pour faire des différences, la nouvelle coqueluche du football russe a peiné à se montrer dans un bon jour. Quelques rares ballons comme ce centre intelligent (5e) mais il n’est pas parvenu à combiner régulièrement avec ses compères de l’attaque. Il s’est même parfois précipité en se débarrassant du cuir. Décevant sur cette rencontre, d’autant qu’il peut envoyer Smolov seul vers le but mais rate complètement sa passe (99e). Remplacé par Dzagoev (104e) qui a eu du mal à se mettre en évidence même s’il est auteur d’une passe décisive sur ce coup-franc déposé sur la tête de Mario Fernandes (115e).

Zobnin (5) : pas mal impliqué dans le travail de pressing, le joueur du Spartak a affiché plus de difficultés dans le domaine tactique. Il a eu du mal à se situer et a souvent laissé des espaces entre le milieu et la défense. On l’a senti plus à l’aise en seconde période (70e) alors que paradoxalement son équipe subissait. Il faut dire qu’il est montré d’un cran et a pu se mettre au service du jeu. Il a aussi bien fini cette rencontre durant la prolongation avec une frappe dangereuse (119e).

Cheryshev (6,5) : c’est un peu le facteur X de cette Sbornaïa. Il a beaucoup donné ce soir et aura été le principal danger pour la Croatie. Car après une première petite occasion où il perd l’équilibre au moment de la frappe (2e), il inscrit un but merveilleux qui débloque la situation (31e). Deux ballons perdus à 30 mètres de ses buts qui auraient pu coûter plus cher (22e, 50e) et il a baissé le pied par la suite. Remplacé par Smolov (67e - note 6) qui a fait du bien pour aérer le jeu et offrir plus de technique (70e). Il fait passer des frayeurs à la défense croate sur cette frappe en angle mort (90e+4) et ce centre vicieux (114e).

Dzyuba (6) : comme souvent il a été utile au collectif mais sans briller. En difficulté en début de rencontre où il ne voyait jamais le ballon, il a ensuite eu quelques opportunités pour faire remonter le bloc sur des conservations de balle. Le géant attaquant a aussi servi de pivot pour ses coéquipiers mais c’est bien en jouant à terre qu’il a décalé sur Cheryshev lors de l’ouverture du score (31e). Remplacé par Gazinski (80e) qui n’a pas su apporter grand-chose malgré son sang neuf. Averti pour avoir anéanti une action de contre (109e).

Croatie :

Subasic (5,5) : malgré ses facilités dans le jeu au pied et ses bons dégagements, le gardien monégasque s’est retrouvé battu à deux reprises. Il n’a pas bougé sur la somptueuse frappe dans la lucarne de Cheryshev (39e) et n’a rien pu faire sur la tête de Mario Fernandes (115e). A la 89e minute, le gardien semble s’être blessé sur un ballon anodin, mais il a tout de même multiplié les parades en prolongation.

Vrsaljko (5) : auteur d’une première mi-temps discrète, le latéral droit de l’Atlético Madrid a tout de même tenté d’apporter le surnombre dans son couloir, même si cela n’a pas été concluant. Il a réussi à protéger son côté notamment lorsque Denis Cheryshev a tenté de le prendre de vitesse (45e). Il a été remplacé à la 97e minute par Corluka qui a apporté du sang neuf et bien rempli son rôle.

Lovren (5,5) : il fait un bon match sans tout de même briller. Ses interventions ont été parfois précieuses comme lorsqu’il contre une frappe de Dzyuba à la 5e minute ou quand il intervient de la tête (13e). Néanmoins, au même titre que son partenaire en charnière centrale Domagoj Vida, il n’est pas sorti assez vite sur le but de Cheryshev (31e) et il a été l’auteur d’une mauvaise passe qui aurait pu coûter un but (99e). Il a été sanctionné d’un carton jaune à la 35e minute.

Vida (6,5) : le joueur du Besiktas a délivré les siens à la 101e minute sur un corner de Luka Modric. Il a écopé d’un carton jaune pour avoir célébré son but en enlevant son maillot. Un peu plus tôt dans le match, Vida avait été coupable sur le but de Cheryshev (31e). Il n’était pas monté assez vite sur le joueur russe.

Strinic(6) : le latéral gauche a fait une bonne première mi-temps. Il a su fermer son couloir quand c’était nécessaire. Mais il a été quelques fois pris à revers comme à la 38e minutes où il a été obligé de commettre une faute pour ne pas laisser filer son adversaire. Il a écopé d’un carton jaune pour cette erreur. Il a été remplacé par Pivaric (73e note - 6) qui a été coupable de la faute qui amène le coup franc du deuxième but russe à la 113e minute. Il a écopé d’un carton jaune pour cette erreur mais dans l’ensemble il a bien tenu son rang.

Rakitic (5) : contrairement à Luka Modric, le Barcelonais n’a pas su prendre le match à son compte. Il a parfois été imprécis (27e, 67e). Avec son niveau technique, il se doit d’apporter plus au collectif. Il a tout de même montré du caractère en inscrivant le dernier penalty de la séance de tir au but.

Modric (8) : voir ci-dessus.

Rebic (6,5) : le joueur positionné en milieu droit est très bien rentré dans son match. Il s’est montré percutant sur son côté et a permis à la Croatie d’obtenir des situations intéressantes comme lorsqu’il a provoqué un coup franc à 20 mètres du but à la 15e minute.

Kramaric (5,5) : inexistant jusqu’à ce qu’il coupe la trajectoire d’un centre de Mandzukic pour ramener la Croatie à 1-1. Il s’est montré un peu plus en deuxième mi-temps avec un joli ciseau à la 52e minute. Il a également décroché un peu plus et a touché plus de ballons. Il a été remplacé par Kovacic à la 88e minute qui a apporté un supplément technique et permis à son équipe de respirer au milieu de terrain.

Perisic (5) : le milieu de l’Inter Milan a manqué l’une des plus grosses occasions du match. Il a touché le poteau alors qu’il était dans la surface de réparation des Russes. Dans l’ensemble, il n’a pas été assez percutant, même si son début de deuxième mi-temps a été de meilleure facture. Il a été remplacé par Brozovic (63e - note 6,5). Le coéquipier de Perisic en club a bien épaulé Luka Modric dans la transition attaque-défense. Il a fait le travail que Rakitic n’a pas effectué dans ce match. Son envie lui a permis de toucher beaucoup de ballons.

Mandzukic (7) : l’attaquant de la Juventus a été essentiel. A la manière d’un Olivier Giroud, il a su peser sur la défense russe en multipliant les efforts. Le numéro 17 de la sélection croate a permis à ses coéquipiers de s’installer dans la partie de terrain adverse notamment grâce à une excellente présence physique dans les airs. Il est également auteur d’une passe décisive avec un centre côté gauche pour Kramaric (39e).