Tout restait à jouer du côté du Camp Nou ce soir. Lors du match aller, le FC Barcelone s’était imposé 2-1 au Vicente Calderon, à l’issue d’un match plutôt équilibré où les individualités du Barça ont fait la différence. Ce soir, Luis Enrique optait pour un onze assez classique à l’exception du milieu de terrain, composé par Gomes, Denis Suarez et Rakitic. Devant, Arda Turan prenait la place de Neymar, qui était suspendu. Diego Simeone alignait lui un onze assez offensif, avec un duo Koke-Saúl dans l’entrejeu et quatre joueurs qu’on ne présente plus devant eux : Carrasco, Gaitan, Griezmann et Fernando Torres, qui s’est définitivement emparé de la place de titulaire aux dépens de Kevin Gameiro. Les intentions de l’Atlético était claires, et dès le coup d’envoi, les Madrilènes exerçaient un pressing étouffant sur les Barcelonais.

Luis Suarez venait inquiéter Moya d’une frappe non cadrée de peu après un grand pont sur Savic (5e), mais ce sera la seule occasion barcelonaise avant bien longtemps. Dans la foulée, Carrasco obligeait Cillessen à sortir une belle parade après une contre-attaque rondement menée par les Colchoneros (6e) ! Et le portier néerlandais était bien mis à contribution ce soir, puisqu’il sortait une main décisive sur une tête à bout portant de Savic, bien que l’action ait finalement été annulée (11e). Les troupes de Diego Simeone avaient pris la rencontre par le bon bout, face à des Blaugranas qui résistaient tant bien que mal et ne passaient pratiquement pas la ligne du milieu de terrain. Le gardien du Barça devait encore s’employer sur une frappe lointaine de Koke, qu’il détournait bien en corner (16e). Il fallait attendre la 26e minute pour voir le Barça réagir, via un Messi très discret jusqu’ici, mais Moya captait sa frappe plutôt facilement (28e). Peu à peu, l’Atlético baissait le rythme et le Barça remettait le pied sur le ballon, avec un André Gomes de plus en plus à l’aise, sans pour autant réussir à se procurer des situations dangereuses.

L’Atlético n’a pas su profiter de sa supériorité numérique

Endormi après une première demi-heure de haute volée, l’Atlético allait être puni peu avant la pause. Messi tentait l’action individuelle, avant de frapper de l’extérieur de la surface. Moya parvenait à empêcher le but, mais Luis Suarez traînait par là et expédiait le ballon au fond des filets vides (1-0, 43e). Un but très bien payé pour les ouailles de Luis Enrique... Et au retour des vestiaires, les choses allaient se compliquer pour les Colchoneros puisque Gaitan et Godin devaient être remplacés par Correa et Lucas Hernandez, dont les derniers jours ont été compliqués sur le plan extrasportif. Les Barcelonais avaient toujours le contrôle... Seulement, Sergi Roberto était expulsé peu avant l’heure de jeu après un pied levé sur Filipe Luis (58e).

Denis Suarez était donc sacrifié, au profit de Mascherano. Comme c’était à prévoir, l’Atlético poussait, mais les locaux tenaient bien, avec des joueurs comme Piqué, Umtiti ou Alba qui répondaient présent sur les séquences défensives. Le scénario était toutefois favorable aux Colchoneros.... jusqu’à l’expulsion de Carrasco pour un tacle sur Arda Turan (69e). Les deux équipes allaient donc terminer à 10. Messi était sur le point de plier définitivement la rencontre, mais l’Argentin écrasait son coup-franc sur la barre (77e) ! L’Atlético avait une dernière opportunité en or pour espérer revenir dans la partie. Piqué fauchait Gameiro dans la surface. Le Français s’élançait... mais expédiait le penalty sur la barre (80e) ! Heureusement, il se rattrapait dans la foulée, en envoyant le ballon au fond des filets après un caviar de Griezmann (1-1, 82e). Et alors que la rencontre touchait à sa fin, Luis Suarez était expulsé après un deuxième jaune, après un coup de coude sur Koke dans le jeu aérien (90e). Le Barça a pu conserver le score malgré les assauts colchoneros, mais l’Uruguayen ne disputera donc pas la finale. Pour sa quatrième finale de Copa de suite, le club catalan affrontera le vainqueur du duel Alavés-Celta.