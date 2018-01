En ballottage favorable après le résultat nul obtenu à l’aller (1-1), le FC Barcelone devait néanmoins valider son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Roi face au Celta Vigo. A cette occasion, Ernesto Valverde alignait un 4-4-2 en losange avec le duo Messi, Suarez en attaque. Le technicien espagnol décidait de laisser Ousmane Dembélé sur le banc. Côté Vigo, Juan Carlos Unzué optait pour un traditionnel 4-4-2 avec la paire Emre Mor, Aspas. Dès les premières minutes, le Barça mettait le pied sur le ballon et tentait de s’approcher des buts gardés par Sergio Alvarez. Il fallait patienter jusqu’à la dixième minute pour entrevoir la première opportunité catalane du match. Sur un ballon bien récupéré par Busquets, Lionel Messi tentait sa chance de loin mais n’inquiétait pas Sergio Alvarez qui se couchait bien pour capter le ballon. Les Blaugranas ouvraient logiquement le score quelques minutes plus tard.

Sur une superbe ouverture, Iniesta décalait Jordi Alba côté gauche dont le centre instantané trouvait Messi qui fusillait Sergio Alvarez (13e). Le Barça doublait la mise deux minutes plus tard. Lionel Messi sollicitait une nouvelle fois Alba, qui retrouvait dans la surface l’international argentin. La Pulga au point de penalty concluait avec sang-froid (2-0, 15e). Les choses se corsaient sérieusement pour le Celta, déjà dépassé par les événements. Le festival Messi se poursuivait, la star argentine talonnait pour Iniesta dont la frappe passait juste au-dessus (23e). Dans tous les bons coups, Messi profitait d’une erreur d’un défenseur du Celta pour alerter de la tête Suarez dans la surface. L’attaquant uruguayen contrôlait de la poitrine et tentait le retourné acrobatique mais cela passait à côté (26e). Insaisissable, Lionel Messi au milieu du terrain alertait dans l’intervalle Jordi Alba qui trompait Sergio Alvarez (3-0, 27e). Le Celta prenait l’eau de toute part. Sur une incroyable erreur de Sisto qui voulait remettre à son gardien, Luis Suarez opportuniste ajustait le pauvre Sergio Alvarez (4-0, 31e).

Dembélé passeur décisif

Au retour des vestiaires, Ernesto Valverde faisait souffler Piqué, et le remplaçait par le défenseur central belge Thomas Vermaelen. Côté Celta, Iago Aspas cédait sa place à Gomez. Fort de ses quatre buts d’avance, le FC Barcelone mettait logiquement moins de rythme dans la rencontre. Iniesta trouvait Luis Suarez qui s’infiltrait dans la surface et alertait Messi, mais la Pulga voyait sa frappe contrée par un défenseur du Celta (57e). Peu avant l’heure de jeu, Ernesto Valverde décidait de remplacer Lionel Messi, Ousmane Dembélé foulait à son tour la pelouse du Camp Nou. Valverde poursuivait sa rotation et permettait également à Iniesta de souffler au profit d’Arnaiz (63e).

Depuis son entrée en jeu, l’ancien rennais se mettait en évidence par sa faculté de percussion et son aisance technique. Ce dernier alertait dans la profondeur Arnaiz mais la frappe de l’attaquant espagnol venait mourir dans le petit filet de Sergio Alvarez (72e). Tranquille, le Barça se créait une nouvelle occasion, sur un ballon récupéré, Luis Suarez tentait le lob sur Sergio Alvarez mais cela filait à côté (80e). Les Blaugranas scellaient leur victoire sur un corner tiré par Dembélé, Rakitic trompait Sergio Alvarez d’une tête imparable (5-0, 87e). Les hommes d’Ernesto Valverde validaient ainsi leur billet pour les quarts de finale de la Coupe du Roi.

