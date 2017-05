« Il pourrait très bien jouer avec Alexandre Lacazette, c’est un excellent joueur. Ils avaient d’ailleurs trois excellents attaquants, ce sont des joueurs qui par définition nous ont intéressés ou nous intéressent encore. Si Traoré et Dolberg nous intéressent encore ? Oui, bien sûr. » Hier soir, Jean-Michel Aulas n’a pas hésité à affirmer son intérêt pour les jeunes attaquants de l’Ajax Amsterdam, au premier rang duquel on trouve Kasper Dolberg. L’attaquant, âgé de 19 ans, en a fait voir de toutes les couleurs à l’Olympique Lyonnais (un but à l’aller, un but au retour), étalant toutes ses qualités et ravivant les multiples intérêts le concernant (Manchester City, Chelsea, Manchester United, FC Barcelone, Real Madrid).

Qu’en pense le principal intéressé ? L’international danois s’est exprimé dans les colonnes de l’EFL Voetbal Magazine. « Je vais rester la saison prochaine à l’Ajax. Autrement dit, si je peux rester... Je veux continuer sur cette voie, faire mieux et marquer encore plus de buts », a-t-il clairement exposé. Auteur de 15 buts en Eredivisie cette saison (en 25 titularisations), Dolberg affiche de grandes promesses pour son club.

« Cela a a été une saison incroyable à bien des égards. Je me rends à peine compte à quelle vitesse c’est allé pour moi. De ma percée avec l’équipe première jusqu’à mes débuts pour la sélection du Danemark en passant par tous ces matches européens et maintenant la finale à Stockholm... », a-t-il confié, tout aussi étonné que les observateurs quant à son éclosion. Tout est allé si vite que Dolberg est prêt à rester un an de plus à l’Ajax pour confirmer sa première belle saison. Et sûrement devenir l’un des attaquants les plus courtisés sur le marché des transferts.