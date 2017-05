L’Olympique Lyonnais ne verra donc pas Stockholm, théâtre de la finale de la Ligue Europa. Les Gones ont pourtant tout tenté, et l’ont emporté 3-1 ce jeudi soir en demi-finale retour de la Ligue Europa. Seulement, la lourde défaite concédée à l’aller (4-1) pèse lourd au final et le non-match livré par les troupes de Bruno Genesio à la Johan Cruyff Arena restera comme un immense regret. Qu’importe, il faut maintenant se projeter dans l’avenir, et envisager la suite des évènements.

Dans dix jours, la saison prend fin, et l’heure sera alors venue de s’occuper d’une autre partie du travail d’un dirigeant : le mercato. Côté rhodanien, plusieurs joueurs sont annoncés partants, dont le fer de lance du secteur offensif qui n’est autre qu’Alexandre Lacazette. Le canonnier, encore auteur d’un doublé ce jeudi soir, plaît à l’Atlético Madrid et cette destination séduit en retour à l’intéressé. Si rien n’est encore acté, le numéro 10 lyonnais a de fortes chances de quitter la capitale des Gaules à l’été.

Dolberg et Traoré plaisent à l’OL !

Il faut donc penser à remplacer le Guadeloupéen, et trouver des joueurs susceptibles de faire oublier un élément auteur de plus de 20 buts en Ligue 1 chaque saison depuis trois ans maintenant. Pas une mince affaire, mais l’écurie septuple championne de France a des idées : « Ce serait une faute professionnelle de ne pas y avoir réfléchi. On a un certain nombre d’hypothèses liées aux joueurs qui voudront ou non partir. Ceci étant le recrutement a déjà commencé, il y a un certain nombre de choses qui ont été avancées », indique le président Jean-Michel Aulas en zone mixte, avant de poursuivre.

« Il faudrait qu’Alexandre souhaite s’en aller, ce qui n’est pas complètement assuré », explique-t-il, allant ensuite jusqu’à évoquer le cas de Kasper Dolberg, bourreau des siens en demi-finale : « Il pourrait très bien jouer avec Alexandre Lacazette, c’est un excellent joueur. Ils avaient d’ailleurs trois excellents attaquants, ce sont des joueurs qui par définition nous ont intéressés ou nous intéressent encore. Si Traoré et Dolberg nous intéressent encore ? Oui, bien sûr », conclut-il, ne laissant aucune place au doute. Deux noms lâchés, reste à savoir si l’un des deux hommes posera ses valises au Parc OL.