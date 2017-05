La remontadajax. Tel était l’objectif de l’Olympique Lyonnais ce jeudi soir avant d’affronter l’Ajax Amsterdam en demi-finale retour de Ligue Europa. Après la claque reçue aux Pays-Bas au match aller (4-1), les hommes de Bruno Genesio devaient réaliser un véritable exploit devant leurs supporters pour obtenir leur billet pour la finale de la C3. Pour y parvenir, le coach lyonnais alignait son équipe type avec une défense composée de Rafael, Nkoulou, Diakhaby et Morel. Dans l’entrejeu, le duo Gonalons-Tolisso était à la récupération, tandis que le trio Cornet-Fekir-Valbuena était chargé d’alimenter Lacazette en bons ballons sur le front de l’attaque. Dans un Parc OL plein à craquer et chaud bouillant, Monsieur Marciniak sifflait le début de la rencontre.

D’entrée, les Lyonnais s’installaient dans le camp adverse et montraient bel et bien qu’ils étaient prêts à tout donner ce soir sur leur pelouse. Si Valbuena s’offrait la première frappe cadrée de cette partie suite à un coup franc lointain bien capté par Onana (10e), les Néerlandais se montraient dangereux en contre-attaque et Younes était même tout proche d’ouvrir la marque mais son lob passait juste au-dessus des buts de Lopes (14e). Les Gones réagissaient avec cette tentative de la tête de Gonalons sur corner (23e) mais l’OL était tout proche de se faire punir sur l’action suivante mais Ziyech perdait son duel face à Lopes (24e). La défense rhodanienne était incroyablement lente à se replacer après ce corner et la même erreur se reproduisait quelques minutes plus tard... Cette fois-ci fatale aux Gones. Dolberg échappait à la défense lyonnaise et s’en allait tromper Lopes d’un subtil piqué du droit (0-1, 26e).

Coup dur pour l’OL qui tentait de relevait la tête mais l’Ajax profitait de chaque espace dans l’arrière-garde pour s’engouffrer et amener le danger dans la surface lyonnaise à l’image de cette frappe de Klaassen à l’entrée de la surface qui ne passait pas loin (40e). Mais alors que les ouailles de Genesio semblaient abattues, Lacazette s’offrait un doublé express juste avant la pause ! Tout d’abord, c’est lui qui transformait un penalty qu’il avait lui-même obtenu après un contact avec De Ligt (1-1, 45e). Puis c’est encore lui qui se trouvait au second poteau pour reprendre ce centre à ras de terre de Fekir (2-1, 45e+2). L’OL revenait de très loin et gardait encore espoir à la pause !

Une fin de match incroyable !

Au retour des vestiaires, l’OL revenait sur le pré avec l’intention de creuser l’écart afin de se rapprocher de l’exploit. Tour à tour, Diakhaby, d’une reprise de volée à la retombée d’un coup franc de Valbuena, puis Lacazette, d’une frappe dans un angle fermé, obligeaient Onana à se déployer (51e,53e). Les Gones contrôlaient cette deuxième période et poussaient pour croire encore à l’exploit. Fekir s’infiltrait dans la surface et enchaînait d’une frappe du droit... qui fuyait le cadre (65e) ! La fin de match se rapprochait et l’OL devait encore inscrire deux buts pour espérer disputer une prolongation. Fraîchement entré en jeu, Rybus était servi en retrait par Lacazette. Le latéral lyonnais reprenait le cuir du plat du pied mais Onana réalisait une superbe parade pour éloigner le danger (76e) ! Dans la foulée, c’est l’équerre de Lopes qui maintenait l’OL en vie sur cette magnifique frappe de van de Beek (79e).

Entre-temps, Genesio avait apporté du sang neuf à son équipe avec les entrées de Rybus et Ghezzal (74e, 77e). Effet immédiat et coaching payant puisque le Polonais, à gauche de la surface, adressait un amour de ballon pour l’Algérien qui catapultait le cuir au fond des filets d’une tête légèrement déviée (3-1, 81e) ! Le Parc OL était en feu et les supporters lyonnais donnaient de la voix pour pousser leur club de coeur. De son côté, l’Ajax était clairement dans le dur et allait même terminer la rencontre à 10 puisque Viergever était exclu pour avoir reçu un deuxième carton jaune (84e). Les occasions se multipliaient devant les cages d’Onana. Lacazette voyait sa reprise de volée passer au-dessus tandis que la tentative puissante de Cornet flirtait avec le poteau (87e, 89e) ! La fin de match était irrespirable et le ballon allait d’un but à l’autre... mais le score en restait là. L’OL s’impose au Parc OL 3 buts à 1 mais c’est bel et bien l’Ajax qui décroche son billet pour la finale de la Ligue Europa. Les hommes de Bruno Genesio peuvent avoir des regrets...

Retrouvez le film du match ici.

L’homme du match : Lacazette (8) : seul à la pointe de l’attaque, le buteur lyonnais a clairement manqué de soutien. Esseulé et sevré de ballons, l’international français a passé son temps à multiplier les appels dans le vide en première période. Et pourtant, c’est bel et bien lui l’homme de cette rencontre. En effet, c’est lui qui a redonné de l’espoir aux siens en fin de première période en transformant un penalty qu’il avait lui-même obtenu (45e). Mieux, il s’offrait même un doublé en reprenant au second poteau un centre à ras de terre de Fekir (45e+2). Au retour des vestiaires, il a continué sur sa lancée et aurait pu s’offrir un triplé si Onana ou le manque de réussite ne s’étaient pas dressés sur son chemin.

Olympique Lyonnais :

Lopes (5,5) : partie relativement tranquille pour le portier lyonnais. S’il se déployait bien pour éloigner ce centre puissant de Traoré (12e), le Portugais ne pouvait rien faire sur ce piqué de Dolberg sur l’ouverture du score néerlandaise (26e). Serein dans les airs et sur sa ligne, il n’a pas eu énormément de travail à effectuer.

Rafael (5) : de nombreuses courses dans son couloir droit mais beaucoup trop d’imprécisions dans ses passes, ses centres et même ses relances. De nombreuses erreurs qui auraient pu coûter très cher aux Lyonnais. A noter tout de même quelques bons déboulés qui ont permis d’apporter le surnombre sur le front de l’attaque.

Nkoulou (5,5) : match assez délicat pour le défenseur central camerounais. Totalement perdu en première période, il a su relever la tête après la pause mais n’a pas réellement rayonné. Même s’il a tenu son rang dans la plupart de ses duels, son manque de vigilance sur son marquage et son repli défensif ont offert quelques belles opportunités pour les Néerlandais. Averti (61e).

Diakhaby (6,5) : contrairement à son associé en charnière centrale, le jeune Lyonnais a livré une bonne prestation. Même s’il a commis quelques erreurs, notamment dans le replacement, il a multiplié les courses et plutôt bien contenu Traoré dans cette partie en remportant la plupart de ses duels face au Burkinabé. Devant, il aurait même pu faire trembler les filets mais sa reprise de volée à la retombée d’un coup franc de Valbuena était bien captée par le portier adverse (51e).

Morel (5) : contrairement à son pendant à droit, le latéral lyonnais s’est montré beaucoup plus solide défensivement. Cependant, il a rarement utilisé son couloir pour apporter son soutien à ses attaquants devant. Averti (18e). Remplacé par Rybus (74e) qui a réalisé une belle entrée en jeu puisque c’est lui qui délivre la passe décisive pour Ghezzal sur le troisième but de l’OL.

Gonalons (6) : souvent bougé dans les duels, le capitaine des Gones a eu du mal à entrer dans son match. Mais au fil des minutes, le milieu rhodanien a remporté ses duels et s’est mis à distribuer et alimenter ses attaquants. Un bon match dans l’ensemble malgré quelques absences et quelques fautes grossières.

Tolisso (6,5) : Averti (19e). tout comme son compère de l’entrejeu, il a mis de longues minutes avant de réellement imposer sa patte au milieu de terrain. Défensivement, le Lyonnais a réalisé une belle prestation avec de nombreux ballons grattés dans les pieds adverses et quelques superbes retours, parfois salvateurs (19e). Devant, il a tenté de se projeter et son impact physique a fait mal à l’arrière-garde néerlandaise.

Cornet (4) : double buteur ce week-end. L’attaquant lyonnais n’a pas fait trembler les filets ce jeudi soir. Et pour cause, il n’a pas souvent effectué les bons choix sur le front de l’attaque, préférant souvent opter pour l’option individuelle que collective. Un manque de lucidité et parfois de précision, notamment sur cette reprise de volée en fin de match qui frôle le poteau et qui aurait pu emmener l’OL en prolongation... (89e)

Fekir (6,5) : soirée mitigée pour l’attaquant tricolore. Positionné en soutien de Lacazette, il a eu beaucoup de mal à sortir son épingle du jeu. Souvent bougé dans les duels, il a mis presque 45 minutes avant de réellement inquiéter la défense néerlandaise, plus précisément lorsqu’il a délivré cette belle passe décisive pour Lacazette sur le deuxième but des siens (45e+2). En deuxième période, ses accélérations et changements d’appuis dévastateurs ont souvent cassé les lignes adverse. Mais les supporters lyonnais n’oublieront certainement pas cette occasion gâchée avec cette frappe du droit qui fuyait le cadre (65e). Averti (61e).

Valbuena (7) : il aime les matches de coupe d’Europe. Et ça se sent. Le meneur de jeu lyonnais a posé de nombreux problème aux Néerlandais dans cette partie. Toujours aussi insaisissable, "Petit Vélo" a multiplié les accélérations et les percussions pour tenter de faire la différence et semer le trouble dans le camp adverse. S’il a parfois manqué de puissance dans ses duels, le Français a été un véritable poison pour ses adversaires du soir. Remplacé par Ghezzal (77e) qui a fait la différence dès son entrée en jeu avec cette tête qui terminait au fond des filets.

Lacazette (8) : voir plus haut.

Ajax :

Onana (6) : beau match du camerounais malgré ses trois buts encaissés. Un coup franc de Valbuena puis une tête de Gonalons facilement captés en début de rencontre (10e, 24e). Pris à contre pied sur le penalty de Lacazette (45e), il est trop court sur le centre de Fekir lors du second but de l’OL (45e+1) Une sortie fantastique devant Rybus (76e) avant d’être trompé par la tête contrée de Ghezzal (81e). Sur l’ouverture du score de Dolberg (26e) c’est en parti sa relance rapide qui fait la différence. La relance, un domaine dans lequel il a excellé, jugeant parfaitement le tempo de ce match. Une caractéristique qu’il a surement peaufinée lors de sa formation à la Masia.

Veltman (4) : une prestation mitigée. De retour de suspension, il récupérait le flanc droit de la défense hollandaise ce soir, alors que Tete le remplaçait à la Johan Cruyff ArenA. Et ce dernier a été fidèle à sa réputation en répétant les fautes dans cette rencontre. Il a parfois frôlé l’exclusion. Il a tant bien que mal tenu son couloir et n’a pas beaucoup apporté offensivement. Logiquement remplacé par Tete (65e) pour éviter le pire.

Sanchez (5,5) : le colosse colombien avait fort à faire face à la vivacité et la vitesse de ses adversaires lyonnais ce soir. Il a remporté une grande majorité de ses duels dans les airs, il s’est aussi montré très explosif dans ses face à face lorsque le cuir était posé à terre.

De Ligt (5) : vivre une demi-finale de Coupe d’Europe dans la peau d’un titulaire à 17 ans est un fait exceptionnel, surtout à son poste. Mais le jeune Hollandais a malgré cela fait une belle prestation, même si quelques erreurs sont à mettre à son crédit. C’est lui qui se fait surprendre en arrivant en retard sur Lacazette, amenant un penalty pour Lyon (45e).

Viergever (3) : match difficile. Blessé à l’aller, il reprenait son côté gauche au dépit de Riedewald. Et heureusement pour l’Ajax Amsterdam, ce dernier est tombé face à un Cornet peu inspiré dans le dernier geste. Il a souvent laissé des espaces énormes à l’attaquant lyonnais et à Raphael. Expulsé après avoir obtenu deux cartons jaunes (84e).

Ziyech (6) : excellent au match à l’aller, le Marocain a alterné le très bon et le moins bon ce soir. Son énorme volume de jeu lui permet de faire de grandes différences au milieu de terrain, effectuant notamment des gestes défensifs précieux. Il offre un caviar à Younes en jouant rapidement un coup franc (14e) mais il perd son face à face avec Lopes (24e)

Schone (5) : s’il a été absolument énorme en première période, en récupérant un nombre incalculable de ballons, la hausse du rythme côté lyonnais lui a été fatale. Souvent bien placé, il a joliment stabilisé le jeu de son équipe en s’appliquant à la relance. A 31 ans, il était le joueur le plus âgé sur le champs côté Ajax, et il a eu du mal à suivre la cadence de ses jeunes partenaires. Remplacé par Van de Beek (59e)

Klaassen (6) : le capitaine des Lanciers a effectué un match très sérieux. Souvent propre et bien placé, il a parfaitement assuré la relance et la récupération de son équipe. Ne manquant pas de se distinguer sur certaines phases offensives.

Younes (6) : un danger permanent. Le petit (1m68) allemand a toutes les caractéristiques du joueur « à la barcelonaise ». Sa vitesse et ses crochets courts ont posé énormément de problèmes à l’arrière garde rhodanienne. S’il ne convertit pas la passe astucieuse de Ziyech (14e) il a délivré un nombre impressionnant de cartouches à ses coéquipiers.

Traore (6) : s’il a parfois gaspillé quelques opportunités, le double buteur du match aller s’est une nouvelle fois montré impressionnant ce soir. Son jeu est complètement imprévisible, ce qui le rend redoutable pour les défenseurs adverses. Il invente des gestes a chaque prise de balle. Un grand espoir qui deviendra un grand tout court lorsqu’il gommera quelques erreurs de concentration.

Dolberg (6,5) : une maturité incroyable. Des possibilités non converties en début de rencontre (12e, 15e) mais il ne rate pas son piqué à la 26e minute. Le jeune Danois fait preuve d’un sang froid et d’une science du déplacement impressionnants pour son âge (19 ans). Une intelligence de jeu que certains attaquants n’arrivent même pas à obtenir passé la trentaine.