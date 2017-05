C’est dans un contexte pesant que Manchester United défiait l’Ajax Amsterdam en finale de la Ligue Europa. Au surlendemain de l’attentat qui a frappé la cité mancunienne, les Red Devils devaient malgré tout garder la tête haute et affronter les Néerlandais à Stockholm afin d’essayer de remporter la C3 ce mercredi soir. Après une minute en hommage aux victimes, MU refusait de céder à la tristesse et jetait au contraire toutes ses forces dans la bataille, faisant d’entrée le siège du but adverse. Les premiers frissons étaient donc à mettre à l’actif de United, à l’image de centre de Mata sur lequel Fellaini (10e) était un peu court.

Mais l’Ajax savait faire le dos rond et piquer quand il le fallait, et c’est ainsi que Traoré (15e) héritait du cuir dans la surface avant de décocher une frappe puissante sur laquelle Romero devait s’employer. Qu’importe, Manchester était bien au-dessus dans cette entame de rencontre et finissait par le montrer au tableau d’affichage. Décalé par Fellaini aux abords de la surface de réparation, Paul Pogba ne se posait pas de questions et n’hésitait pas à armer du gauche. Son tir, dévié par le malheureux Sanchez, trompait Onana et terminait sa course au fond des filets (1-0, 17e).

La Ligue Europa pour Manchester United

Amsterdam voulait répondre, et les arabesques de Traoré causaient bien des tourments à l’arrière-garde mancunienne. Mais à la pause, c’est bien MU qui virait en tête en dépit d’un jeu qui devenait de plus en plus stéréotypé au fil des minutes. Au retour des vestiaires, United se montrait réaliste et, sans être flamboyant, doublait la mise. Sur un corner de Mata dévié par Smalling, Mkhitaryan jouait les équilibristes pour, dos au but, prolonger du bout du pied et tromper Onana (0-2, 48e).

Le break était fait, et l’Ajax voyait ses rêves de titre s’envoler peu à peu. D’autant que Valencia et ses partenaires continuaient à se montrer pressants sur le but néerlandais, comme sur ce centre de Pogba sur lequel Fellaini (65e) ne parvenait pas à appuyer sa tête. Et si Sanchez (84e) se créait la dernière occasion pour les Hollandais, c’est bien tout Manchester United qui savourait une fois le coup de sifflet final donné. Score final 2-0, MU remporte la Ligue Europa pour la première fois de son histoire et se qualifie par la même occasion pour la Ligue des Champions !

Revivez le film du match

L’homme du match : Paul Pogba (7) : les grands matches appartiennent aux grands joueurs. Ce mercredi soir, Paul Pogba l’a confirmé. Certes, sur l’ensemble de la partie, La Pioche n’a pas spécialement survolé les débats. Mais il a fait ce qu’il fallait, et a surtout ouvert la marque (17e) pour les siens en prenant ses responsabilités. S’il est chanceux, puisque sa frappe est déviée, toujours est-il que l’international tricolore a été récompensé de sa prise d’initiative : « Je n’ai jamais vu un sac d’argent marquer un but », disait De Ligt au sujet de Pogba quelques jours avant la rencontre. Cette fois, il l’a vu...

Ajax Amsterdam :

Onana (5) : il fait son premier arrêt au bout de 24 minutes de jeu, devant une grosse frappe de Valencia. Quelques minutes plus tôt, il ne pouvait rien sur la frappe contrée de Pogba (17e). Hormis cela, sa première mi-temps était finalement assez tranquille. Dès la reprise, il se fait surprendre par Mkhitaryan à bout portant (48e). Match cruel.

Veltman (4,5) : il avait un vrai duel face à Mkhitaryan. Et le latéral droit a plutôt relevé le défi. L’Arménien des Red Devils faisait beaucoup de fautes. Le Néerlandais aurait quand même pu amener plus offensivement. Rien à voir avec son pendant à gauche. Mais il finit par sombrer. Après une déviation de Smalling sur corner, il se fait devancer par Mkhitaryan, qui fait le break (48e). Averti (58e).

Sanchez (7) : le Colombien était très présent dans les duels, dès les premières minutes de la rencontre. Il a intercepté beaucoup de ballons, mais ses relances étaient souvent approximatives. Il contre malheureusement la frappe de Paul Pogba, qui fait mouche (17e). Il revient bien devant Fellaini (47e). L’énorme retour qu’il fait sur Lingard est impressionnant (86e). Le meilleur joueur de l’Ajax sur la pelouse.

De Ligt (5) : le joueur de 17 ans était un peu dépassé lors du début de match. Rashford ou Feillani arrivaient facilement à trouver des espaces. Il fait une superbe interception devant Rashford (32e). Sa position était incroyablement haute et il relançait balle au pied. Son compère en défense était bien plus en vue.

Riedewald (3) : complètement à l’ouest en première mi-temps, presque toutes les attaques mancuniennes venaient de son côté, et c’est logiquement que la construction du but de Pogba part de son côté gauche. Il se fait déposer par Valencia, sans conséquence (24e). On sent qu’il n’est que la doublure dans cette équipe, puisqu’il remplaçait Nick Viergever, suspendu. Remplacé par De Jong (82e).

Klaassen (3) : c’est surement l’un des plus talentueux, mais ce n’est pas sur cette rencontre que le numéro 10 l’a montré. Le Néerlandais a eu du mal à se placer entre les lignes adverses. Défensivement trop faible, il est en retard sur la frappe de Pogba, qui marque (17e). Il n’a pas pu montrer de quoi il était capable.

Schöne (3,5) : il a eu énormément de mal dans l’entrejeu. Le joueur danois de 30 ans n’a pas vraiment pu stopper l’hémorragie. Il n’a pas récupéré beaucoup de ballons et s’est fait logiquement remplacer par Van de Beek (70e), qui se signale par une frappe qui finit dans la niche de Romero (87e).

Ziyech (4) : le jeune marocain a été très présent défensivement lors des moments délicats de son équipe (3e, 9e). C’était le milieu de terrain batave qui arrivait à se démarquer, mais malheureusement il était trop imprécis dans les transmissions. Il rate un coup franc qui avait des allures de penalty au vue de la situation (72e).

Traoré (4,5) : remuant, c’est un poison lorsqu’il prend de la vitesse. C’est lui qui est l’auteur de la première frappe cadrée (15e) de son équipe. Techniquement délicieux, il manque parfois de lucidité. Comme après cette percée magnifique qui ne donne rien (37e). Le frère d’Alain a beaucoup tenté, mais il a parfois du mal à trouver ses coéquipiers, et multiplie les mauvais choix.

Dolberg (2,5) : Kasper Dolberg a bien porté son nom ce soir. L’attaquant de l’Ajax n’a pas du tout pesé sur la défense des Red Devils. À sa décharge, il n’a eu aucun ballon pour s’exprimer et se contentait d’être un point d’appui pour son équipe lors des phases offensives. Mais à son âge, difficile de lui en vouloir. Remplacé par Neres (62e), qui a essayé d’amener de la percussion.

Younes (4) : l’un des meilleurs sur le front de l’attaque pendant 15 minutes, il efface son vis-à-vis avant de centrer en retrait sur Traoré (15e). Il s’est un peu éteint par la suite. Il semblait payer son manque d’expérience notamment sur cette situation où il ne lève pas la tête (56e). Il n’a rien fait par la suite, hormis un coup de tête sur Herrera.

Manchester United :

Romero (5,5) : titulaire dans cette Ligue Europa, l’ancien gardien -éphémère- de l’AS Monaco n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Cependant, l’international argentin (85 capes) a fait ce qu’il avait à faire, comme sur cette frappe de Traoré (15e) sur laquelle il s’est interposé avec autorité.

Valencia (6,5) : prestation solide de la part de l’arrière droit de Manchester United. L’ancien ailier a rendu une copie plus qu’intéressante ce mercredi soir, à la fois présent dans le domaine défensif pour venir verrouiller les attaques adverses (56e), mais aussi bien là en phase offensive pour apporter des solutions supplémentaires à ses partenaires, centrer, et même frapper (24e). Du bon.

Smalling (6) : la tour de contrôle de la défense de Manchester United a elle aussi été précieuse dans cette finale de Ligue Europa. Moins en vue que son compère de l’axe Blind, l’Anglais a tout de même été important pour son équipe dans cette partie, sa sérénité et sa capacité à remporter les duels s’avérant fondamentales.

Blind (6,5) : dans une rencontre où l’Ajax Amsterdam n’aura au final jamais vraiment su trouver de fenêtre de tir et de bonnes positions dans la surface mancunienne, le défenseur central a fait sa part du travail. Plus que son application défensive, ce sont ses relances de son élégant pied gauche qui ont fait du bien à ses partenaires, lui qui a à de nombreuses reprises réussi à aérer le jeu.

Darmian (5,5) : moins en vue que son pendant côté droit, Valencia, l’Italien a été plus discret dans cette finale de Ligue Europa. Pas du tout porté sur l’attaque dans cette partie, l’ancien joueur du Torino s’est concentré sur ses tâches défensives, devant se coltiner le virevoltant Bertrand Traoré. Une mission à temps plein dont il s’est acquitté bon gré mal gré, avec quelques bons retours sur le Burkinabè.

Fellaini (7) : très souvent critiqué par les supporters de Manchester United, le Belge a justifié la confiance que lui témoigne José Mourinho. L’ancien d’Everton a été utile pour ses coéquipiers, son jeu de tête (65e) étant un vrai atout tout comme son intelligence de déplacement et son aisance technique. Celui qui n’a plus le record du transfert le plus cher de l’histoire du championnat belge, tout juste dépassé par Tielemans, a fait le métier.

Herrera (6,5) : pas forcément le joueur qui attire le plus la lumière, ni celui qui va tenter de tirer la couverture à lui, mais le métronome de Manchester United a fait un bien fou à son équipe. Rampe de lancement, c’est lui qui a été à l’origine des bons mouvements de MU, alternant intelligemment jeu court-jeu long selon les besoins de son groupe. Un bon match de l’ancien de l’Athletic Bilbao.

Pogba (7) : voir ci-dessus.

Mata (4,5) : élément offensif le moins en vue côté Manchester United ce mercredi soir, l’ancien joueur de Valence et de Chelsea n’a pas eu un grand rendement. L’Espagnol n’a pas vraiment pesé sur les débats, et si sa technique lui a permis de réaliser quelques gestes importants pour son équipe, ce fut globalement trop peu au regard du talent qui est le sien. Remplacé par Rooney (90e).

Mkhitaryan (5,5) : sa première mi-temps fut décevante, pour ne pas dire plus. L’ancien joueur du Borussia Dortmund a eu bien du mal à exister dans le premier acte, beaucoup trop imprécis dans ses transmissions. Mais il ne lui a fallu que quelques minutes après la pause pour transformer son match, puisque c’est lui qui a fait le break pour les Red Devils en marquant après le retour des vestiaires (48e). A défaut d’être brillant, il a été efficace, et c’est sans doute l’essentiel dans une finale. Remplacé par Lingard (74e).

Rashford (6) : match paradoxal pour l’avant-centre de Manchester United. On peut lui reprocher de n’avoir eu aucune occasion, et de n’avoir jamais porté le danger sur le but adverse. Mais en est-il vraiment responsable ? Esseulé, le jeune buteur anglais avait un rôle ingrat à tenir dans cette rencontre, lui qui devait se débrouiller seul devant et tenter de garder le plus longtemps possible le ballon dans le camp adverse. Ce qu’il a somme toute bien fait. Remplacé par Martial (84e).