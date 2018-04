Manchester City, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, FC Barcelone et Benfica – Salzbourg n’aura pas chômé pour s’adjuger sa première UEFA Youth League, l’an passé. Les troupes de Marco Rose, qui a pris les rênes de l’équipe première cette saison, avaient terminées invaincues en neuf rencontres disputées dans la Coupe d’Europe de la catégorie U19, affichant la meilleure attaque de la courte histoire de la compétition avec 29 buts marqués. Il existe, entre cette catégorie U19 et l’effectif professionnel du RB Salzbourg, une passerelle, comme un passage obliger pour s’aguerrir. Le FC Liefering. Onze joueurs qui ont déjà évolué dans l’effectif professionnel du RB Salzbourg cette saison sont passés par ce club salzbourgeois, filial du RB Salzbourg engagé en deuxième division autrichienne. Une filiale qui permet aux jeunes pousses du club au taureau rouge de se développer dans un championnat compétitif, tout en conservant l’opportunité de faire l’ascenseur avec les U19 du RB, pour disputer les rencontres de Youth League en cours de saison, voire même d’intégrer l’équipe première qui dispute ce soir une demi-finale de Ligue Europa face à l’Olympique de Marseille (21h05).

Directeur mondial de la branche football du groupe Red Bull, l’ancien sélectionneur des Bleus et coach de l’Olympique Lyonnais (2005/07) Gérard Houllier a notamment pour mission de chapeauter cette pépinière de talents. Pour Le Phocéen, le technicien français est revenu sur le fonctionnement de l’entité autrichienne. « Tout d’abord, il s’agit d’un club hyper structuré et très bien dirigé par des gens très compétents. Il y a bien sûr le choix de l’entraîneur qui est très important, et puis cette politique de jeunes joueurs, qui ont souvent passé une ou deux années avec la réserve professionnelle qui évolue en deuxième division autrichienne, » a expliqué l’homme fort du groupe américain, avant d’illustrer son propos par l’exemple. « Si vous prenez par exemple Dayot Upamecano, que nous sommes allés chercher à Valenciennes et qui est aujourd’hui à Leipzig, il a joué avec le FC Liefering lors des premiers mois. Il a basculé ensuite avec le RB en D1, et c’est le cas pour de nombreux joueurs de Salzbourg aujourd’hui. Ce processus constitue la base du club afin d’aider les joueurs à se développer dans les meilleures conditions ».

Amadou Haidara, Hannes Wolf : une progression fulgurante

Outre le défenseur autrichien Stefan Lainer (25 ans) et son homologue brésilien Andre Ramalho (26 ans), revenu au club cet hiver, qui de par leur âge font office de tauliers, c’est la jeunesse salzbourgeoise qui explose au grand jour cette saison, faisant la part belle à la formation. Ce sont pas moins de dix éléments du RB Salzbourg cru 2017/18 qui évoluaient encore très récemment à Liefering. Hee-Chan Hwang, l’attaquant sud-coréen de 22 ans (17 matches cette saison), le milieu malien de 22 ans Diadie Samassekou (24 matches), le défenseur croate de 21 ans Duje Caleta-Car (23 matches), le milieu autrichien de 20 ans Xaver Schlager (19 matches), le milieu zambien de 20 ans Enock Mwepu (3 matches)... mais également trois hommes montés directement des U19 vainqueurs de la Youth League, avec à leur tête Marco Rose, débarqué sur le banc de l’équipe première après le départ pour Saint-Etienne de son prédécesseur Óscar García en juin. Défenseur au club de sa ville natale de Leipzig - tiens, tiens - Rose n’a pas hésité à faire grimper avec lui l’attaquant zambien de 19 ans Patson Daka (6 matches), le milieu malien de 20 ans Amadou Haidara (26 matches) et le grand espoir autrichien du milieu Hannes Wolf (18 ans, 22 matches).

Ces deux derniers brillent cette année. Auteur de trois passes décisives et un but en demi-finale face au Barça, Hannes Wolf avait marqué à sept reprises au cours de la campagne de Youth League de Salzbourg, l’an passé. Attaquant rapide et moderne qui sait marquer, Wolf est à l’aise sur les ailes et en position d’avant-centre. En dehors de ses capacités techniques et de son rythme, ses plus grandes forces peuvent être sa vision et son anticipation. Des qualités qui rappellent un certain Marco Reus. Cette saison, Hannes Wolf a été titulaire à 17 reprises avec le groupe pro, avec un joli bilan de 8 buts et 3 passes décisives. Indiscutable dans le onze de Rose lors des quatre premières rencontres du RB en phase de poules de la Ligue Europa, une blessure l’a ensuite éloigné des joutes européennes. S’il évolue davantage dans un rôle de doublure, il reste une jeune arme létale du club autrichien. Incertain pour la rencontre de ce soir, Amadou Haidara est une autre valeur sûre du RB. Révélé lors du Mondial U17 au Chili avec une sélection des Aigles du Mali finaliste de l’épreuve, alors qu’il évoluait à l’AS Real Bamako, il n’a as tardé à rejoindre l’Autriche, pas frileux au moment de s’engager dans un club peu exposé.

Patson Daka, le futur crack

« J’ai trouvé une équipe avec beaucoup de joueurs de mon âge. En rentrant, je me suis dit que je pouvais avoir une bonne expérience à Salzbourg. C’est une bonne adaptation au football européen, car ici j’ai du temps de jeu », déclarait le jeune malien à RFI, il y a quelques mois. Du haut de ses 20 ans, celui qui prend pour modèle Steven Gerrard fait déjà partie du quatuor de tauliers du RB, en compagnie de Stefan Lainer, Munas Dabbur et Fredrik Grulbrandsen, ayant disputé 48 rencontres cette saison ! Il n’a pas fallu beaucoup de temps au vainqueur de la Youth League 2017 pour s’acclimater à l’Europe et dépasser Diadié Sammassékou, de deux ans son aîné, qui avait aidé son jeune compatriote lors de ses débuts. En Autriche, Haidara serait bien inspiré de marcher sur les traces d’un certain Sadio Mané. Recruté à Metz (pour 4 M€) en 2012, il a explosé à Salzbourg pendant deux saisons, avant de partir pour l’Angleterre et Southampton (pour 15 M€) et enfin, de rejoindre deux ans plus tard Liverpool (pour 36 M€), où il brille en Ligue des Champions cette saison. Parfois, une étape supplémentaire est nécessaire aux jeunes pousses avant de se révéler au grand jour. C’est le cas de Naby Keita, qui rejoindra lui aussi Liverpool cet été et est passé par le RB Leipzig après Salzbourg. « De toute façon, il est évident que les jeunes talents finissent par partir lorsqu’ils se révèlent, c’est le processus normal. Mais le RB Salzbourg a cet avantage de bien savoir repérer ces jeunes et de leur donner rapidement une chance de se développer dans des structures extrêmement professionnelles, » ajoute Gérard Houiller dans son entretien au Phocéen.

Inscrit dans le groupe salzbourgeois en Ligue Europa, profitant de nombreux forfaits, le défenseur central international espoir autrichien Luca Meisl était sur le banc lors de la réception de l’Olympique de Marseille à l’occasion de la rencontre de la phase de groupes en début d’année (1-0). S’il n’est pas entré en jeu, à 19 ans, il s’est déjà vu offrir un aperçu du grand monde. Vainqueur l’an passé avec le groupe de Marco Rose, il a une nouvelle fois participé à la Youth League avec le RB U19 cette année, inscrivant 3 buts en 5 apparitions. Il parfait aujourd’hui son apprentissage à Liefering. S’il est un joueur qui a déjà prouvé qu’il était capable de dynamiter une rencontre quelques minutes après être entré sur la pelouse, c’est bien l’attaquant zambien Patson Daka. A 19 ans, l’attaquant est devenu en mars 2017 Champion d’Afrique U20 avec la Zambie. Régalant les quelques 60.000 spectateurs du stade des martyrs de Lusaka en finale face au Sénégal (2-0), le Chipolopolo a terminé meilleur joueur et buteur de la compétition. Aussi habile en Afrique que sur le Vieux Continent, Daka a ensuite largement contribué au succès du RB Salzbourg en Youth League. Entré en jeu en fin de match, lors de la demi-finale remportée 2-1 face au FC Barcelone, Patson Daka a inscrit le but victorieux à la 85e minute. Une nouvelle fois super-sub en finale face à Benfica, l’attaquant a cette fois permis aux Autrichiens de recoller (1-1), lançant ses coéquipiers vers un succès final (2-1). Depuis, Daka a été appelé à trois reprises avec la sélection majeure de Zambie et déjà inscrit 2 buts ! S’il évolue davantage avec Liefering cette saison, l’avenir pourrait bien lui réserver quelques jolies surprises.