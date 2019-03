Après l’élimination du Paris Saint-Germain contre Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir (2-0 ; 1-3), il ne reste que deux représentants français en coupe d’Europe. Le premier est l’Olympique Lyonnais, qui jouera son huitième de finale retour contre le FC Barcelone le 13 mars prochain (à suivre en direct sur notre live commenté), le second est le Stade Rennais, qui affronte ce jeudi soir Arsenal en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa (rencontre à suivre également sur notre live commenté).

Lors des seizièmes de finale, les Bretons ont fait vibrer tous les amoureux de football en éliminant, au terme de deux matches très offensifs, le Betis Séville (3-3 ; 3-1). Mais ce jeudi soir, ce sera probablement un brin plus compliqué puisqu’ils vont retrouver le Arsenal d’Unai Emery, entraîneur qui aime beaucoup cette compétition pour l’avoir remportée à de nombreuses reprises. Il est désormais temps de découvrir ce que pourraient nous concocter les deux coaches.

Deux 4-2-3-1

Julien Stephan, débarqué sur le banc des Rennais en cours de saison devrait opter pour un système en 4-2-3-1. Koubek devrait bien entendu être l’ultime rempart des Bretons avec, devant lui, une ligne de quatre composée de Zeffane, Da Silva, Mexer et bensebaini, buteur contre les Andalous au tour précédent. Clément Grenier et Benjamin André, le capitaine, devraient former un double-pivot au milieu de terrain. Ismaïla Sarr, à droite, et Bourigeaud, à gauche, dynamiteront les ailes tandis qu’Hatem Ben Arfa sera probablement en soutien d’Adrien Hunou.

Unai Emery ne disposera toujours pas d’Alexandre Lacazette, suspendu. Il devra également faire sans Bellerin, Holding, Lichtsteiner et Welbeck, blessés. Toutefois, le Basque devrait aussi aligner un 4-2-3-1 avec Cech dans les buts. Devant le Tchèque, Maitland-Niles, Mustafi, Papastathopoulos et Kolsinac formeront l’arrière-garde des Gunners. Torreira et Guendouzi seront au milieu de terrain tandis que Mkhitaryan, Özil et Iwobi devront servir dans les meilleures conditions Pierre-Emerick Aubameyang.