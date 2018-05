A quatre vingt dix minutes du bonheur. L’Olympique de Marseille n’a jamais été aussi proche de disputer une nouvelle finale européenne. Si le succès 2-0 face à Salzbourg à l’aller positionne l’OM sur la voie royale, la deuxième manche de ce soir à la Red Bull Arena vaut son pesant d’or. Présent en conférence de presse mercredi, l’entraîneur allemand Marco Rose croyait fermement à un exploit de son équipe. Pour y parvenir, ce dernier avait d’ailleurs laissé plusieurs de ses cadres au repos en championnat face à Sankt Pölten (0-2).

Résultat, Rose devrait aligner un onze relativement similaire à celui du match aller avec un 4-4-2 en losange. Dans les buts, on retrouverait Walke accompagné en charnière centrale de la paire Ramalho, Caleta-Car. Au poste de latéral gauche, Ulmer devrait être aligné et Lainer occuperait le flanc droit de la défense. Samassekou se positionnerait en sentinelle devant la défense et serait accompagné de Berisha à gauche, Haïdara à droite et Schlager en meneur de jeu. En pointe, le duo Dabbur-Hwang devrait être aligné.

Côté marseillais, Rudi Garcia pourrait innover à cause des absences. Mandanda (trop juste), Sakai et Mitroglou absents, le technicien français se tournerait vers un 3-4-3. Yohann Pelé garderait les buts phocéens. Devant lui, le trio Rolando, Luiz Gustavo et Rami devrait démarrer. Au milieu, Jordan Amavi côté gauche et Bouna Sarr à droite devraient densifier ce compartiment du jeu tout en ajoutant les présences de Zambo-Anguissa et Morgan Sanson dans l’axe. Devant, Rudi Garcia pencherait donc pour Dimitri Payet et Florian Thauvin sur les côtés avec Valère Germain dans l’axe. Reste à savoir si cette composition offrira une nouvelle finale européenne à l’OM...