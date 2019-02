Entre 2003 et 2009, mais également lors de la saison 2013-2014, Kaka a fait le bonheur de l’AC Milan. Parti ensuite à Orlando City ou encore Sao Paulo, l’ancien international brésilien a depuis mis un terme à sa carrière, mais il garde toujours autant un oeil sur le football, et plus particulièrement le club milanais. Longuement interrogé par Tencent Sports, Kaka est revenu sur la comparaison souvent faite avec Lucas Paqueta, qui avait avoué l’avoir en tant qu’idole. Et l’ancien milieu de terrain n’a pas manqué d’éloges à son égard.

« Lucas est un bon joueur, il a bien fait d’aller à Milan, la situation du club rossonero a changé, avec une équipe reconstruite. C’est une nouvelle ère pour Milan et Lucas est arrivé au bon moment. Je ne pense pas que nous soyons semblables, et je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire de nous comparer. Lucas peut faire de grandes choses, il a de grandes qualités mais il faut y aller calmement, sans pression. J’espère que Lucas pourra avoir les mêmes résultats que moi », a expliqué Kaka.