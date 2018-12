Depuis plusieurs semaines, la rumeur enfle : Zlatan Ibrahimovic (37 ans) se rapproche d’un retour à l’AC Milan. Le géant suédois serait très motivé par l’idée de revenir en Lombardie. Si un contrat de six mois avec une option pour une année et un salaire estimé à 3 millions d’euros ont été évoqués, l’affaire semble prendre du plomb dans l’aile.

Selon les informations de Sport Mediaset, les Rossoneri se montreraient en effet beaucoup plus tatillons dans ce dossier. D’abord parce que Lucas Paqueta est attendu ce week-end à Milan pour la visite médicale, mais aussi parce que le club milanais risque une amende de l’UEFA via le fair-play financier. Celle-ci serait estimée entre 5 et 7 millions d’euros. Reste également le cas du LA Galaxy. La franchise américaine n’a pas encore rendu les armes et ne lâchera pas sa recrue phare aussi facilement...