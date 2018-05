Andrés Iniesta effectue sa dernière saison au FC Barcelone. Son point de chute pour la saison prochaine n’est pas défini pour le moment. Plusieurs rumeurs envoyaient le joueur de 33 ans dans un premier temps en Chine au Chongqing Lifan mais la formation a nié via un communiqué son envie de recruter le natif de Fuentealbilla.

Dans un second temps, le directeur sportif de Vissel Kobe Atsuhiro Miura a démenti les dernières informations selon lesquelles il aurait offert à Andrés Iniesta un contrat de trois ans et un salaire de 30 millions de dollars à l’AFP. « Je suis étonné, je n’ai rien entendu à ce sujet. Pour être honnête, cette somme d’argent ne me semble pas réaliste, s’il venait réellement, il serait incroyable mais ce n’est pas réaliste. »