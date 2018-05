Suite aux incidents survenus ce week-end avant et pendant le pré-barrage entre l’AC Ajaccio et Le Havre (2-2, 5 t. a. b. à 3), le club doyen a décidé de contre-attaquer. Le président du HAC Vincent Volpe, agressé en tribunes, a tenu une conférence de presse ce lundi pour annoncer un recours devant la Ligue de Football Professionnel. Un communiqué officiel a été publié par les Normands.

« AC Ajaccio – Havre AC, incidents et recours devant la LFP

Suite aux nouveaux incidents survenus hier, dans le Stade François Coty, lors du match de play-off, le HAC a décidé de saisir la Commission des Compétitions de la LFP.

Pour mémoire, le HAC a saisi la Commission d’Appel de la LFP, samedi 19 mai, demandant à ce que le match soit joué à huis clos le lundi 21 mai, estimant que la sécurité à l’intérieur du Stade François Coty n’était pas assurée.

Hier, dimanche 20 mai, les forces de l’ordre, comme assuré la veille par la Préfecture d’Ajaccio, ont sécurisé les différents parcours du groupe entre l’aéroport et l’hôtel, l’hôtel et le stade, puis enfin entre le stade et l’aéroport.

Les défaillances reposent donc entièrement sur l’AC Ajaccio, qui avait l’obligation de permettre la sécurité et le bon déroulement de la rencontre.

Hier soir, les craintes émises, samedi, aux membres de la LFP, Commission des Compétitions comme Commission d’Appel, par les dirigeants du HAC, ont été malheureusement confirmées et de nombreux incidents graves ont émaillé le match.

Différents actes répréhensibles, liés à la sécurité et aux règlements

Un match joué en totale insécurité

Comme vendredi passé, le groupe havrais a subi différentes insultes racistes, homophobes, et menaces de mort ; « sales français », « il faut les tuer », « français de merde », notamment, émanaient régulièrement des tribunes.

La délégation havraise, qui outre joueurs et membres du staff, était constituée du Président Vincent Volpe et de la Députée du Havre, Mme Agnès Firmin-le Bodo. Cette délégation était encadrée par huit agents havrais, nécessaires à la sécurité rapprochée de ces membres. Toutefois, l’AC Ajaccio n’a accepté d’accréditer que quatre agents, ne permettant pas aux quatre autres d’assurer leur mission.

Au cours du match, après le deuxième but de Jean-Philippe Mateta, de nombreux joueurs Corses ont frappé délibérément le buteur havrais, sans que ceux-ci ne soient tous expulsés par M.Schneider, arbitre de la rencontre.

Le match a également été perturbé par deux envahissements de terrain, un après le deuxième but Havrais, l’autre à la suite du deuxième but Corse, ce dernier a interrompu la rencontre, mettant en danger l’intégrité des joueurs et du staff havrais.

Enfin, le Président Vincent Volpe, s’est fait violemment frappé dans le dos, en tribune officielle, alors que le HAC venait de marquer son 2ème but, et a dû être exfiltré avec les membres de la délégation et sortir de la zone devenue trop hostile. Une plainte sera déposée dans les plus brefs délais, en parallèle une demande sera formulée auprès de la LFP pour récupérer les enregistrements de caméras de surveillance.

La possibilité de la survenance de ces actes intolérables, d’une violence inouïe, avait pourtant été évoquée par le HAC la veille, lors de son audition devant la Commission d’Appel de la LFP.

Les dirigeants du club, comme l’ensemble des téléspectateurs, journalistes et commentateurs, demandent aujourd’hui des réponses de la part de la LFP.

Entraves aux Règlements de la LFP

Plusieurs manquements importants aux règlements qui régissent la compétition ont été violés au cours de la rencontre et ce, sans que les délégués de la LFP, n’interviennent.

Le joueur de l’AC Ajaccio, Mathieu Coutadeur, expulsé à la 108ème minute, a été permis de rester dans le couloir d’accès à la pelouse alors que le règlement impose que le joueur soit rentré dans le vestiaire.

Juste avant de tirer le penalty, l’entraîneur adjoint de l’ACA, M.Thierry Debes, a quitté sa zone technique pour donner des conseils à son gardien, ce qui est ici encore totalement interdit par les règlements.

Encore plus grave, l’entraîneur Corse, Olivier Pantaloni, expulsé par l’arbitre de la rencontre et invité, par le délégué, à rester en tribune jusqu’à la fin de la rencontre, a pu, sans aucun problème, répondre aux questions de BeIN Sports, avant la séance de tirs au but, sur le bord de pelouse, avant d’aller donner ses consignes aux joueurs Ajacciens, à l’intérieur du terrain, ce qui a faussé la tenue de ces tirs aux buts et l’équité sportive. Ce dernier fait, totalement surréaliste, n’a cette fois encore, fait l’objet d’aucune remarque des délégués de la LFP présents autour du terrain.

Enfin, le Président de l’AC Ajaccio, M. Léon Luciani, était présent derrière les buts lors de la séance de tirs aux buts, sans rester lui aussi dans la zone technique impartie à chaque équipe.

Tous ces faits démontrent une nouvelle fois que la LFP était dans l’incapacité totale d’encadrer la rencontre comme le prévoit pourtant ses propres règlements.

Le HAC engage un recours et demande aux dirigeants LFP de prendre leurs responsabilités

Le HAC tient à préciser que la décision de se rendre une nouvelle fois à Ajaccio, ce dimanche, a suivi différentes discussions avec les représentants de la LFP, qui certifiaient alors que le match se tiendrait dans les meilleures conditions.

Le Président Volpe, a en effet, eu l’assurance de la LFP, que le match se jouerait dans des conditions de sécurité suffisante et qu’en cas de débordement, tel qu’un envahissement de terrain, le match serait arrêté immédiatement et définitivement.

La LFP dans son ensemble doit agir et prendre toutes les mesures nécessaires. Le HAC engage donc aujourd’hui un recours devant la Commission des Compétitions de la LFP pour demander l’annulation de la rencontre et la victoire sur tapis vert à son profit. Une requête devant le Comité National d’Ethique sera également déposée par le club », peut-on lire, photos à l’appui. Cette affaire ne fait sans doute que commencer.