Après une année en Italie et à la Fiorentina (38 matches), Alban Lafont (20 ans) a fait le choix de revenir en France. L’ancien gardien de Toulouse a donc été prêté au FC Nantes pour les deux prochaines saisons (avec option d’achat de 7M€). Présent en conférence de presse, l’international français des moins de 20 ans a justifié son choix de rejoindre les Canaris.

« On connaît tous l’histoire du FC Nantes, ce qu’il représente en France. Il y a un très grand palmarès, un beau stade, d’excellents supporters. Ça a pesé dans ma décision. Nantes m’attirait plus, j’ai aimé le discours du staff et de la direction, confie le portier en conférence de presse. C’est pour cela que je suis là aujourd’hui. Je sais qu’il y aura de l’attente autour de moi, je ne l’appréhende pas du tout. Je sais de quoi je suis capable, je vais bien bosser pour répondre aux attentes. »

